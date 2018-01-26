Liberation: Никто в России, даже в верхах, не хочет думать о будущем 3 26.01.2018, 19:47

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Россия - это страна, которая сегодня не в состоянии говорить о будущем.

Отрыв от молодежи, отсутствие реформ, ощущение всемогущества... По мнению российского историка Михаила Зыгаря, автора книги "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России", путинская "стабильность" является уязвимостью. Интервью записала журналистка Liberation (перевод - inopressa.ru) Вероника Дорман.

"В книге я сделал вывод, что такого человека, как Путин, не существует. У каждого свое представление о Владимире Путине. Он больше, чем человек, это явление, и каждый, как в России (и противники, и сторонники), так и за рубежом, выдумал себе образ, который вышел за пределы конкретной личности. После прихода к власти Путин очень сильно изменился. У него никогда не было долгосрочного плана. Он быстро реагирует, так как не следует заранее установленному сценарию. Главное в его эволюции - обретение глубокой веры в свое всемогущество, - сказал Зыгарь. - Эта вера в его силу передалась части его окружения. Вокруг него есть люди, которые всегда были большими циниками, но теперь они влюблены в своего лидера и горячо в него верят".

"Придя к власти, Путин не имел собственной идеологии: она сформировалась его окружением, очень либеральным и прозападным. Кстати, во время первого мандата он вел себя как самый прозападный лидер в истории России: обсуждался даже вопрос присоединения России к НАТО", - напоминает историк. После каждой "цветной революции" в странах бывшего СССР стали расцветать теории заговора.

"Самая сильная точка разрыва пришлась на протесты 2011-2012 годов. Путин был задет тем, что образованный средний класс, который он считал своей электоральной базой, который должен был его благодарить за 2000-е годы (самое процветающее десятилетие в российской истории), вышел на улицы протестовать против него. Он начал делать ставку на менее просвещенный рабочий класс, на людей, склонных к национализму, для которых гордость за страну является источником личного удовлетворения. Путин реставрировал воображаемую синтетическую империю: немного сталинизма, небольшая доза дореволюционной России, капелька православия и несколько советских атрибутов. Такая гибридная идеология привлекает и объединяет большинство", - пояснил Зыгарь.

"Пресловутая путинская стабильность - символизирующая отсутствие сменяемости и политического плюрализма - в конечном счете становится фактором неустойчивости и уязвимости, - убежден собеседник издания. - Стабильность, ставшая самоценной, занимает место всех механизмов и политических институтов, которые могли бы позволить Путину найти выход из нынешней ситуации и передать власть кому-то другому. Никто в России, в том числе во властных верхах, не способен делать долгосрочные прогнозы и не хочет думать о завтрашнем дне. Россия - это страна, которая сегодня не в состоянии говорить о будущем".

"Кремль скептически настроен в отношении молодежи. Прошлогодние митинги с массовым участием лицеистов и студентов неприятно поразили правительство", - отметил историк.

"С другой стороны, очевидно, что никто не понимает, чем эти мальчишки и девчонки отличаются от радикализированной части традиционного населения. Никто не отдает себе отчет: это люди, родившиеся с телефоном в руке и с интернетом в голове. У них совершенно другая система ценностей, чем у тех, кто знал Советский Союз. Например, тайна личной переписки в электронных письмах и даже существование безлимитного интернета являются неотъемлемыми правами и свободами самого молодого поколения, вступающего в трудовую жизнь", - указывает Зыгарь.

"Алексей Навальный не вызывает особого опасения, но его уже воспринимают всерьез, больше, чем прежде. Решение отстранить его от участия в выборах не безобидно, - считает Зыгарь. - С одной стороны, признаки свободы слова и дебатов во время выборов допускаются, но Навальный неприемлем и отброшен как совершенно инородное тело для системы. Он единственный политик "инопланетянин": все остальные, в том числе оппозиционные, стараются действовать в предписанных рамках".

"Каков интерес населения к предстоящим выборам?" - спросила журналистка.

"Трудно сказать, поскольку у нас нет достойной доверия социологии. Усилия Кириенко по повышению явки представляются эффективными. Присутствие Собчак - правильное решение. У нее хороший рейтинг популярности, ее все знают и ненавидят. Убрать из президентской гонки твердокаменного главу компартии Зюганова - тоже отличное решение. Эти выборы выглядят более презентабельно, чем предыдущие. Однако никто не питает иллюзий: в России не существует политического процесса. Мы любим предаваться мечтаниям о том, что однажды он снова появится и тогда всплывет большое число политиков, как мужчин, так и женщин. Главная проблема последних лет в том, что люди, способные сыграть важную гражданскую роль, не рискуют ввязываться в политику. Они боятся все там потерять", - ответил собеседник издания.