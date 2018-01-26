Amnesty International: Требуем немедленно вернуть доступ к Сharter97.org читателям в Беларуси 5 26.01.2018, 19:52

Amnesty International призвала белорусские власти уважать свои международные обязательства по соблюдению основополагающих прав и свобод.

Международная правозащитная организация выступила с заявлением по поводу блокировки в Беларуси независимого сайта Charter97.org.

«Блокировка новостного сайта «Хартия'97» (Charter97.org) властями Беларуси – очередная мера, призванная заглушить свободу слова в стране.

Мы требуем немедленно вернуть доступ к сайту читателям в Беларуси, и призываем власти страны уважать свои международные обязательства по соблюдению основополагающих прав и свобод!», - говорится в заявлении международной правозащитной организации.