Отец Максима Мирного: Максу 40 лет, но речь о завершении карьеры пока не идет 2 26.01.2018, 20:06

Максим Мирный

Фото: tennis.by

Сейчас мужская национальная команда завершает подготовку к матчу в Кубке Дэвиса Австрия-Беларусь.

На открытой тренировке перед игрой журналистов заинтересовало отсутствие на сборах Максима Мирного.

Тренер и отец игрока Николай Мирный рассказал БелТА, что после выступления в Мельбурне Максиму нужно было подлечить мелкие травмы.

Также тренер сообщил, что теннисист не собирается завершать карьеру.

– На Олимпиаду 2008 года Мирный поехал на уколах, отыграл в Пекине. Затем еще долго не могли найти причину болей, многие врачи и в Беларуси, и за рубежом были бессильны. Даже подумывали о завершении карьеры уже в 2008-м. Благо один мануальный терапевт из Бразилии, который работает в профессиональном туре, смог поставить на ноги Максима. Восстановившись от травмы, он победил на Олимпиаде в Лондоне, выиграл несколько крупных турниров. Мы прекрасно понимаем, что Максу уже 40 лет, но речь о завершении карьеры пока не идет. Он будет играть для своей семьи и болельщиков, - рассказал Николай Мирный.