Грибауcкайте о Nord Stream 2: Это чисто политический проект 2 26.01.2018, 20:12

Даля Грибаускайте

Газопровод «Северный поток – 2» сделает Европу снова зависимой от российского газа.

Строительство газопровода "Северный поток – 2" является политическим, а не экономическим проектом, сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает gordonua.com.

"Мы рассматриваем это как чисто политический проект. Нет никакой экономической необходимости и смысла строить его. Это сделает Европу снова полностью зависимой от российских поставок. В российском газе нет ничего плохого. Мы также покупаем столько, сколько нам нужно, если цена конкурентоспособна. Но проблема в том, что если вы становитесь полностью зависимыми, это превращается в инструмент воздействия", – отметила она.

Грибаускайте добавила, что энергетика "всегда использовалась как инструмент давления, как инструмент влияния".

Она добавила, что сейчас Европа, которая создала Энергетический союз и диверсифицировала источники поставок газа, "снова попадает на тот же путь зависимости".

Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая, "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.

В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.

В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды, пишет "Немецкая волна".

Президент Украины Петр Порошенко сказал 25 июня 2017 года, что "Северный поток – 2" – это очень серьезная угроза для Украины. Он отметил, что цель российского проекта заключается в том, чтобы лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит газа.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в октябре, что в ЕС нет единодушного согласия касательно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2".