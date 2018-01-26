Врачи рассказали, как ребенок наследует группу крови 26.01.2018, 20:37

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Врачи отмечают, что группа крови у ребенка может быть унаследована и от отца, и от матери.

Разные сочетания антигенов эритроцитов родителей могут давать разные группы крови. Наукой давно установлено, какая группа крови может быть у ребенка тех или иных родителей, а какая нет, пишет ladyhealth.com.

Чем различаются группы крови по системе АВ0

В крови человека присутствуют белково-углеводные комплексы – антигены. Они имеются, как в клетках крови, так и в плазме. От других биологически активных веществ антигены отличаются:

иммуногенностью – способностью индуцировать выработку антител; это свойство зависит от белковой части антигена;

серологической активностью – способностью соединяться с одноименными антителами, образуя комплексы, разрушающие клетки крови или откладывающиеся в различных тканях, нарушая их функцию.

В крови находится огромное количество антигенов. По антигенному составу крови определяют отцовство, проводят судебную экспертизу и так далее. Отдельные антигены объединяют в группы. Групп также много. Но для практической медицины имеют значение только группы АВ0 и Rh (резус-фактор).

Группа АВ0 называется так из-за присутствия в эритроцитах антигенов (агглютиногенов) А и В. Соответственно в плазме крови находятся антитела (агглютинины) альфа и бета. В крови одного человека не могут присутствовать одновременно антигены и антитела к ним. В соответствии с наличием или отсутствием этих компонентов вся кровь делится на 4 группы:

Группа крови Антигены Антитела 0 (I) нет альфа и бета A (II) А бета В (III) В альфа АВ (IV) АВ нет

Наследование групповых антигенов

Какую группу крови наследует ребенок? Вскоре после открытия у людей групп крови было установлено, что групповые свойства крови детей находятся в строго определенной зависимости от групповой принадлежности крови их родителей. Групповые признаки крови передаются по наследству посредством генов. Группа крови, как и любой наследственный признак, развивается под влиянием двух генов, из которых один происходит от матери, а другой – от отца.

Иногда кровь матери и отца имеет групповую несовместимость. В этом случае после рождения ребенка может произойти конфликт по группе крови с развитием у ребенка гемолитической болезни. Такого рода конфликты редко протекают тяжело, но требуют лечения ребенка, так как в крови появляется билирубин, оказывающий токсического воздействие на клетки головного мозга ребенка. Как определить группу крови ребенка? Таблица наследования ребенком группы крови и возможной групповой несовместимости крови родителей выглядит так:

Группа крови отца Группа крови матери Возможность несовместимости Группа крови ребенка 0 (I) 0 (I) нет 0 (I) 0 (I) A (II) нет 0 (I), A (II) поровну 0 (I) B (III) нет 0 (I), B (III) – 70/30 0 (I) AB (IV) нет A (II), B (III) - поровну A (II) 0 (I) Несовместимость встречается в 80% случаев 0 (I), A (II) – 40/60 A (II) A (II) нет 0 (I), A (II) – 30/70 A (II) B (III) Несовместимость встречается в 70% случаев 0 (I), A (II), B (III), AB (IV) – вероятность одинаковая A (II) AB (IV) нет A (II), B (III), AB (IV) – вероятность одинаковая B (III) 0 (I) Несовместимость встречается в 80% случаев 0 (I), B (III) – 70/30 B (III) A (II) Несовместимость встречается в 60% случаев 0 (I), A (II), B (III), AB (IV) – вероятность одинаковая B (III) B (III) нет 0 (I), B (III) – поровну B (III) AB (IV) нет 0 (I), B (III), AB (IV) – вероятность одинаковая AB (IV) 0 (I) Несовместимость встречается в 100% случаев A (II), B (III) – вероятность одинаковая AB (IV) A (II) Несовместимость встречается в 40% случаев A (II), B (III), AB (IV) – вероятность одинаковая AB (IV) B (III) Несовместимость встречается в 40% случаев A (II), B (III), AB (IV) – вероятность одинаковая AB (IV) AB (IV) нет A (II), B (III), AB (IV) – вероятность одинаковая

Что такое резус-фактор и как он наследуется

Резус-фактор (Rh) – это также антиген, который присутствует в эритроцитах. У большинства людей этот антиген присутствует (85% населения), но у некоторых его в крови нет (15%). Отсутствие антигена Rh может создавать проблемы при переливании крови и во время беременности.

У резус-отрицательных родителей может родиться ребенок только с резус-отрицательной кровью. Если один из родителей резус-отрицательный, а другой резус-положительный, то ребенок унаследует кровь отца или матери, но чаще все же рождаются резус-положительные дети. Сложнее, если оба родителя резус-положительные. В этом случае в чаще всего рождается резус-положительный ребенок. Но возможно рождение ребенка и с резус-отрицательной кровью.

При первичном переливании Rh+ крови Rh- реципиенту или во время первой беременности Rh- женщины Rh+ плодом происходит сенсибилизация организма: в ответ на поступление чужеродного антигена вырабатываются антитела. При таком же повторном переливании или беременности возникает резус-конфликт, во время которого страдает ребенок.