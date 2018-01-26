Белорусы стали пить больше водки и пива 6 26.01.2018, 20:50

Доля водки в общем объеме продаж в 2017 году составила 49 процентов.

За прошлый год было продано 8 млн 580,3 тысячи дал водки в натуральном выражении. Ее продажа в 2017 году выросла на 0,5%, пишет kp.by cо ссылкой на БелаПАН.

Через розничную торговую сеть реализовано алкогольных напитков и пива на 3,3 млрд рублей – это 9,6% розничного товарооборота торговли.

Пива продано 35 млн 383,1 тысячи дал, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 20,2%.

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн 100,8 тысячи дал (на 10,2% больше), виноградных вин — 3 млн 379,6 тысячи дал (на 2,9% больше), плодовых вин — 5 млн 338,3 тысячи дал (на 8,4% меньше). Плодовые вина заняли 13,7% в объеме продажи алкогольной продукции (в 2016 году — 15,1%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 474,4 тысячи дал (на 18% больше), игристых вин, включая шампанское, — 1 млн 453,4 тысячи дал (на 3,8% больше), слабоалкогольных напитков — 844,5 тысячи дал (на 8,6% больше).