Два белорусских гандболиста претендуют на попадаение в сборную «Всех звезд» ЧЕ-2018 26.01.2018, 21:00

На попадание в символическую сборную лучших игроков ЧЕ претендуют Андрей Юринок и Владислав Кулеш.

Гандболисты сборной Беларуси Андрей Юринок и Владислав Кулеш претендуют на попадание в символическую сборную лучших игроков чемпионата Европы-2018, передает pressball.by.

ЕГФ определила 40 лучших игроков и объявила о начале голосования болельщиков по определению сборной "Всех звезд" континентального форума. Каждый фанат может проголосовать за лучшего гандболиста в каждом из амплуа, а также лучшего защитника чемпионата. Окончательный состав символической сборной будет определен с участием гандбольных экспертов, они же назовут и самого ценного игрока ЧЕ-2018.

Претенденты на попадание в сборную лучших игроков ЧЕ-2018:

Вратари — Венсан Жерар (Франция), Микаэль Аппельгрен (Швеция), Янник Грин (Дания), Андреас Вольфф (Германия), Торбьерн Бергеруд (Норвегия)

Левые крайние — Кантен Маэ (Франция), Андрей ЮРИНОК (Беларусь), Мануэл Штрлек (Хорватия), Валеро Ривера (Испания), Джерри Тольбринг (Швеция)

Левые полусредние — Миккель Хансен (Дания), Владислав КУЛЕШ (Беларусь), Борут Мачковшек (Словения), Филип Талески (Македония), Симон Йеппссон (Швеция)

Разыгрывающие — Сандер Сагосен (Норвегия), Расмус Лауге (Дания), Лука Циндрич (Хорватия), Никола Карабатич (Франция), Ондржей Здрагала (Чехия).

Линейные — Бьярте Мюрхол (Норвегия), Адриан Фигерас (Испания), Стоянче Стоилов (Македония), Блаж Благотиншек (Словения), Йеспер Нильсен (Швеция).

Правые полусредние — Альбин Лагергрен (Швеция), Кент Тоннесен (Норвегия), Алекс Дуйшебаев (Испания), Лука Степанчич (Хорватия), Петер Баллинг (Норвегия).

Правые крайние — Кристиан Бьернсен (Норвегия), Валентен Порт (Франция), Гашпер Маргуч (Словения), Ханс Линдберг (Дания), Ферран Соле (Испания).

Защитники — Павел Горак (Чехия), Финн Лемке (Германия), Яков Гоюн (Хорватия), Адриен Дипанда (Франция), Хедеон Гвардьола (Испания).

Проголосовать за гандболистов можно здесь до 27 января.