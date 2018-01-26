Президент Литвы: РФ может превратить БелАЭС в ядерное оружие 2 26.01.2018, 21:06

Атомная электростанция в Беларуси может быть ядерной угрозой.

Атомная электростанция в соседней с Литвой Беларуси может быть ядерной угрозой. Такое опасение высказала президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, выступая 26 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе на дискуссии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка для континента?», передает «Укринформ».

«АЭС в Беларуси,... которую строит российская сторона, может быть, конечно, использована и как ядерная угроза, как нетрадиционное оружие. Это проблема», – заявила Грибаускайте.

Она подчеркнула также, что история проведения учений «Запад» в Беларуси делает понятным, что безопасность и оборона – приоритеты для Литвы. Потому что собственный опыт страны на границе «четко дает понять, что существует угроза нетрадиционная, но даже более опасная, чем обычная прямая угроза».

Президент Литвы также упомянула в числе приоритетов кибербезопасность, по которой страна внесла много предложений.

«В нашем регионе оборона, новые вызовы, новые формы угроз – один из приоритетов, поскольку регион расположен на восточном фланге территории НАТО», – сказала президент Литвы.

Она отметила, что ее страна очень активна и в ЕС, и в НАТО, саммит которой готовит в настоящее время, и готова больше инвестировать в вопросы безопасности.

Напомним, Белорусская АЭС – строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Беларуси в 50 км от столицы Литвы – Вильнюса.