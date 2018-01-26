Главред «Хартии’97» будет добиваться санкций против режима Лукашенко 3 26.01.2018, 21:17

Наталья Радина

Наталья Радина пообещала бороться за свободу слова в Беларуси.

Главный редактор заблокированного в Беларуси интернет-издания «Хартия 97» Наталья Радина пообещала бороться за свободу слова в республике. Об этом она заявила в интервью телеканалу RTVI, передает «Росбалт».

Говоря о причинах блокировки, главред отметила, что в настоящее время белорусская экономика находится в «плачевном» состоянии, поэтому Александр Лукашенко «боится повторения народных протестов» и «в связи с этим решил окончательно зачистить информационное поле Беларуси от свободной информации».

«Более того, власти пугает посещаемость «Хартии», которая сегодня выше, чем посещаемость официальных пропагандистских ресурсов и выше в том числе российских пропагандистских ресурсов», — добавила главный редактор, уточнив, что в день сайт посещают около 250-280 тыс. «уникальных посетителей», а в месяц — 2,5 млн.

Как отметила Наталья Радина, вероятность протестов в Беларуси после блокировки «Хартии» только возрастет. Главред рассказала, что получает тысячи писем со словами поддержки от читателей, гражданских активистов, журналистов и политиков — не только из Беларуси но и со всего мира.

«Мы будем бороться, мы будем добиваться введения санкций против режима Лукашенко. Мы сейчас обращаемся ко всем международным структурам, международным правозащитным организациям, к журналистам, к политикам, к депутатам европейских стран, чтобы они обращались к своим правительствам, а те, в свою очередь, давили на режим Лукашенко и заставляли его отказаться от идеи окончательно уничтожить свободу слова в Беларусь. Сдаваться мы не собираемся, будем бороться», — пообещала Радина.

Сайт независимого издания «Хартия 97» был заблокирован на территории Беларуси 24 января — без решения суда и объяснения причин.

«Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», — отметили в издании.

В министерстве информации Беларуси блокировку объяснили тем, что на сайте публиковали запрещенную информацию, не уточнив при этом, какую именно.