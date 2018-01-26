В России майнеров планируют вычислять по счетам за электричество 4 26.01.2018, 21:21

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Минкомсвязи РФ рекомендует майнерам перейти на специальные квоты и тарифы на электроэнергию.

Минкомсвязи РФ предложило выявлять незарегистрированных майнеров по потреблению электричества и интернет-трафику, передает cryptellect.net.

По этим же данным, соотнося их с мощностью оборудования для добычи и количеством монет, задекларированных на лицензированной криптовалютной бирже,

Минкомсвязи РФ хочет выяснять, задекларировал ли майнер все свои криптовалютные доходы.

Ведомство рекомендует майнерам перейти на специальные квоты и тарифы на электроэнергию. Предложение будет сформировано и доработано до 1 февраля, и отправится на рассмотрение в правительство.