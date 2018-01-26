ООН: К 2050 году белорусов станет почти на миллион меньше 6 26.01.2018, 22:13

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В Беларуси в 2050 году численность населения составит 8 млн 571 тысячу человек.

Это на 897 тысяч меньше по сравнению с 2017 годом.

Такие данные содержатся в докладе ООН «Перспективы мирового народонаселения», который размещен на сайте организации.

Как прогнозируется, население нашей страны в 2030 году будет составлять 9 млн 163 тысячи человек против 9 млн 468 тысяч в 2017 году. К 2050 году белорусов и вовсе останется 8 млн 571 тысяча человек.