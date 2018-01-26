Известный архитектурный журнал номинировал белорусский офис на «здание года» 26.01.2018, 22:18

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На «здание года» номинирован офис белорусских геймдев-разработчиков Vizor Games.

Известнейший архитектурный ресурс ArchDaily внёс офис белорусских геймдев-разработчиков Vizor Games в претенденты на звание Building of the Year 2018, передает dev.by.

Белорусам досталась номинация Cultural Architecture. Вместе с работой студии Studio 11, которая создавала интерьер для Vizor Games, в списке претендентов десятки зданий, офисов, выставочных центров, музеев и общественных пространств из самых разных стран, от Польши и Сербии до Китая, США и Канады.

Пока зарегистрированные пользователи сайта могут номинировать проекты на победу — этот этап завершится 31 января. Затем по 5 проектов из каждой категории попадут в «голосовательный» этап, который продлится ещё неделю, а окончательных победителей объявят 8 февраля.

Vizor Games переехала в новый офис около года назад, а проект быстро вызвал интерес у архитектурных изданий всего мира — плоды этого интереса компания продолжает пожинать до сих пор.