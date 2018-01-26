Bloomberg: Недруги Путина видят признаки «весны» в российской провинции 26.01.2018, 22:27

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Алексей Навальный

Cторонники Навального уже не смотрят на Москву и Петербург, планируя свою следующую акцию.

"В России Алексей Навальный внесен в черные списки на государственном телевидении, его судили по обвинениям в мошенничестве, а недавно постановили, что он не имеет права баллотироваться в президенты", - пишет корреспондент Bloomberg (перевод - inopressa.ru)Леонид Рагозин. "41-летний Навальный уже не первый год организует протесты против Путина, которые вылились в сотни арестов. Общенациональные демонстрации, запланированные в этот уикэнд, на которых будет поставлен вопрос о справедливости выборов 18 марта, вероятно, ничем не будут отличаться от предыдущих", - говорится в статье.

Организация Навального будет убеждать россиян не голосовать, а остаться дома, напоминает автор. "Но, что бы ни случилось в день выборов, будущее - это еще важнее. На фоне полустагнации в российской экономике, международных санкций и войн малого масштаба в Украине и в Сирии либеральная оппозиция, которая когда-то существовала только в крупных городах, начала распространяться в городах поменьше и в небольших городках, которые считаются оплотами правительства. В момент, когда есть перспектива, что 65-летний Путин начнет свой последний президентский срок, последователи Навального предвидят - возможно, слишком оптимистично - "российскую весну", - пишет Рагозин.

"Россияне, - говорит политик Владимир Милов, которого автор называет "одним из ближайших союзников Навального", - чувствуют, что месседжи правительства явно разошлись с реальностью, с которой они сталкиваются".

Российские власти стараются предотвратить демонстрации: "В крупных городах протесты, намеченные на ближайшие выходные, вообще запрещены", - говорится в статье.

"Но сторонники Навального не смотрят на Москву и Петербург, планируя свою следующую акцию. Вместо этого они фокусируются на местах, где в прошлом оппозицию принимали негостеприимно - на городах типа Ижевска", - продолжает журналист. Ижевск был самым маленьким из 20 городов, выбранных для проведения собраний по выдвижению Навального 24 декабря.

"Координатор местной кампании Сергей Урбан в тот день нервничал. На сайте мероприятия записалось только 492 человека, а по закону требуется 500 человек, чтобы выдвижение состоялось. Тем временем появилась подложная страница мероприятия, чтобы заманить людей не туда. Урбан возложил вину на местных чиновников, но советник губернатора региона Леонид Кондаков отрицает обвинения, - передает корреспондент. - Он отмахивается от мероприятий по выдвижению, называя их "уличными акциями, попыткой завоевать дешевую популярность среди студентов и школьников". Кондаков подчеркнул, что местная администрация не заинтересована препятствовать протестам сторонников Навального (хотя он против демонстраций), пока те соблюдают закон. "Мы полностью открыты для диалога", - сказал он.

По словам автора, в итоге несколько сотен человек собралось на площади. "После подсчета всех бюллетеней оказалось, что за Навального проголосовали 662 человека. То же самое произошло в 19 других городах, где проводились мероприятия", - говорится в статье.

Издание пишет, что Урбан хотел открыть свое дело - возить с юга России вино в Удмуртию. "Он не предвидел, что на каждом блокпосту по дороге полиция будет требовать плату и грозиться насилием; такова культура взяточничества, которая, по его словам, распространилась на санитарных и пожарных инспекторов", - говорится в статье.

"Обидевшись на то, что институциональная преступность отняла у него его мечту, Урбан повернулся лицом к Навальному, который давно уже сделал борьбу с коррупцией главным пунктом своей предвыборной программы. Такой путь в оппозицию - обычное явление среди сторонников Навального в обнищавшей провинции", - пишет Рагозин.

В городе Сарапуле всего 100 тыс. жителей. "Жители мегаполисов с ходу объявляют городки такого типа либо верными Путину, либо апатичными. Возможно, этот стереотип устаревает", - говорится в статье.

"Владимир Черницын когда-то владел популярным местным рестораном, но, когда в 1999 году он решил баллотироваться в региональный парламент, полиция провела четыре обыска в его доме и даже допросила его сестру и престарелую мать, - передает корреспондент. - Местная прокуратура пыталась посадить его в тюрьму, говорит он". "Я полностью отождествляю себя с Навальным после испытания, которому он подвергся, - говорит 55-летний Черницын. - Его родителей, его брата и детей запугивали точно так же, как моих".

Друг детства Черницына, отставной полицейский Александр Бажин, со своей стороны, сказал: "Путин сделал много, и ему нужен еще один срок, чтобы завершить все, что он задумал. Жизнь становится только лучше".

Черницын говорит, что Навальный обещает повысить официальный минимальный доход до 25 тыс. рублей. "Если он это сделает, - заявляет Бажин, - я пойду за него голосовать".

Автор также замечает: "В прошлом россияне, считавшие себя коммунистами, особенно в регионах типа Удмуртии, шли в ногу с Путиным (а компартия идет до сих пор). Но теперь многие из тех, кто называет себя коммунистами, хотят, чтобы Путин ушел. Особенно молодые". Автор приводит пример: 23-летний Михаил Соколов из Воткинска, "сторонник Навального, назвал СССР красной диктатурой, а страны типа Швеции и Норвегии - самыми близкими к своему идеалу".

"Большинство волонтеров в ижевском штабе слишком молоды, чтобы помнить Россию без Путина, и именно на этих молодых россиян Навальный делает ставку, чтобы они двинули оппозицию вперед", - говорится в статье.