Украинец поступил в 10 американских вузов одновременно 2 26.01.2018, 22:40

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Георгий Солодко

Выпускник киевского лицея теперь учится в Гарварде вместе с дочерью Барака Обамы.

Украинец Георгий Солодко одновременно поступил в 10 американских вузов, среди которых – престижный Гарвардский университет. Об этом пишет издание Proman.

Выпускник киевского лицея подал документы в 20 университетов США и весной 2017 года получил приглашение от 10 из них. В результате он решил учиться в Гарварде – университет предоставил киевлянину грант в размере $300 тыс. Этих денег хватит на проживание, питание и четыре года обучения в университете.

По словам студента, поступить в топовый американский вуз не сложно: для этого нужны высокий балл аттестата, знание английского, активная общественная позиция и успешно пройденные экзамены. Все экзамены для поступления в американские вузы можно сдать в Украине.

В Гарварде Солодко начал учиться в сентябре прошлого года. Он живет в общежитии – кампусе.

«Проживание в кампусе – обязательное требование для всех, даже для самых богатых и влиятельных людей. К примеру, моя однокурсница Малия Обама, дочь экс-президента США [Барака Обамы], тоже живет в кампусе», – рассказал Солодко.

После окончания Гарварда украинец планирует остаться работать в США. Однако не исключает возвращения на родину.

Гарвардский университет входит в тройку лучших университетов планеты. Так, в 2016 году вуз занимал первое место, в 2017-м – третье.