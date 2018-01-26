В Беларуси появится памятник Алесю Адамовичу 26.01.2018, 22:54

Активист Андрей Архипенко добился от местных властей одобрения на установку памятника известному писателю.

Сегодня день памяти Алеся Адамовича, общественного деятеля, писателя, которого считает учителем Светлана Алексиевич.

Активист Андрей Архипенко пытается создать в деревне, где похоронен писатель, сквер имени Алеся Адамовича, передает «Белсат».

Андрей Архипенко собирает подписи за установление памятника Алесю Адамовичу в Глуше, деревне, где рос писатель. Идею активиста одобрили в местном сельсовете и даже предложили место для сквера.

«Между зданием, где создадут музей и зданием сельсовета там есть небольшой участок земли, на котором можно установить памятник, сделать сквер», – рассказал Андрей.

Инициативу поддержала и дочь Алеся Адамовича

Наталья помогла найти скульптора. Осталось получить разрешение из облисполкома, ради чего и собираются подписи, и найти средства. Районные власти предложили перераспределить ранее собранные деньги.

На создание музея Адамовича в Глуше за два года собрали менее $ 6 тыс, большинство этой суммы составляет вклад Светланы Алексиевич. Председатель наблюдательного совета по вопросу создания музея, заместитель председателя Бобруйского райисполкома Татьяна Воронко отмечает, что собранных средств не хватает даже на разработку проектно-сметной документации. Поэтому создание памятника выглядит более реалистичным предложением. Подписываются за памятник и жители Бобруйска.

Ровно через год, 26-го января, пройдет четверть века со дня смерти Алеся Адамовича. За это время в Беларуси не появилось ни одного памятника писателю и общественному деятелю, который среди прочего одним из первых поднял тему настоящих масштабов чернобыльской катастрофы. А фильм «Иди и смотри», по его сценарию, до сих пор держится в рейтингах лучших фильмов о войне.