Брестчанин о декрете №1: Я против любого декрета нашей власти 3 26.01.2018, 23:01

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Жители Бреста выступают против нового декрета «о тунеядцах».

Введение декрета Лукашенко №1 - это создание неравных условий в «социально ориентированном государстве» и нарушение прав трудящихся. В этом убеждены опрошенные «Радыё Рацыя» брестчане. Жители города обратили внимание, что не было смысла в уплате налога безработными.

- Если у тебя нет работы, то с чего ты будешь платить. Сидеть на иждивении у родственников. Считаю, это неправильно. Все равно ничего в декрете не изменят, нас, правительство не спросит. Просто нехорошо с их стороны так делать.

- Заработной платы нет. Пусть предоставят заработную плату. Все как надо. Люди будут сидеть, дети работать, а не убегать за границу.

- Я против любого декрета нашей власти. В любом случае этот декрет необдуманный. Вряд ли он направлен на потребности людей.

Согласно декрету №1, под социальной защитой белорусского государства в первую очередь будут находиться те, кто официально платит налоги. Те, кто не имеет работы или находится за чертой бедности, не смогут получить бесплатной медицины и образования.