Профессор против «друга Путина»: кого Чехия выберет президентом? 26.01.2018, 23:15

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Милош Земан/Иржи Драгош

В Чехии проходит второй тур выборов президента.

26-27 января Чехия выберет президента: во второй тур вышли нынешний глава государства Милош Земан и профессор-химик Иржи Драгош, бывший глава Чешской академии наук. Драгоша обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами, Земана – в дружбе с Кремлем и в том, что он скрывает свое слабое здоровье, пишет «Настоящее Время».

Морозное утро. Жители чешского городка Клатовы встречают кандидата в президенты республики Иржи Драгоша. Он – профессор химии, а до прихода в политику занимал пост главы чешской Академии наук.

Драгош обещает избирателям проводить ответственную, спокойную и рациональную политику, ориентированную на Запад.

"Я совершенно точно не смотрю на Восток. Я смотрю на Запад, – намекает он на пророссийские и евроскептические взгляды соперника, президента Милоша Земана. – В этом году мы отмечаем столетие основания Чехословакии. Оно случилось именно благодаря гарантиям, данным западными державами, в том числе Соединенными Штатами".

Драгош также уверен, что российские спецслужбы заинтересованы в переизбрании действующего президента Милоша Земана, которого в Чехии считают "другом Кремля". И советует избирателям быть готовыми к грязной кампании и фальшивым новостям. Ему уже пришлось опровергать появившиеся в интернете слухи, что он франкмасон, педофил и бывший агент тайной полиции при коммунистах.

"Россия вмешивалась в американские выборы. Она также вмешивалась в выборы во Франции и Германии. Однозначно доказать этого нельзя, но все и так об этом знают, – считает Драгош. – В российской военной доктрине главным врагом названа НАТО. Мы члены НАТО, так что все логично".

Президент Милош Земан не проводит встреч с избирателями и отклонил просьбу Настоящего Времени об интервью. У нынешнего президента Чехии теплые отношения с Кремлем. Он неоднократно заявлял о необходимости отмены санкций, наложенных на Россию после военной агрессии в Украине, поскольку, по его словам, они вредят чешской экономике.

12 января на избирательном участке во время первого тура выборов к Земану подбежала полуобнаженная украинская активистка. Она кричала: "Земан – ш…. Путина! Земан – ш…. Путина!"

Охрана помогла Земану выйти, но президент выглядел болезненно. Тем не менее, на следующий день он пришел в избирательный штаб, чтобы опровергнуть давние слухи о своем пошатнувшемся здоровье.

По результатам первого тура выборов Земан набрал больше голосов, чем остальные кандидаты, но недостаточно, чтобы избежать второго тура с участием Драгоша. Сам он по поводу своего соперника высказался иронично:

"В первом туре я уже получил почти 40% голосов, и я поздравляю Иржи Драгоша с почетным вторым местом. Я все еще молод, все еще полон сил и энергии".

На одной из последних официальных церемоний с участием президента перед вторым туром Земан открыл сокровищницу с чешскими коронационными регалиями. Корона Святого Вацлава, изготовленная еще в XIV веке, является символом чешской государственности и хранится в буквальном смысле за семью замками. Одним из семи ключей владеет президент Чехии, и публично выставлять регалии без его согласия нельзя.

Теперь гражданам Чехии предстоит решить: сохранит ли Земан эту привилегию или же она достанется его сопернику.