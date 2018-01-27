Ты с нами?19
- 27.01.2018, 8:08
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Белорусское общество пришло в движение.
Читатель сайта Charter97.org прислал в редакцию следующий видеоролик.
Кстати, в ролике звучит музыка известного белорусского музыканта, вокалиста легендарной рок-группы «Сузорье» Павла Харевича.
В Беларуси заблокировали сайт Charter97.org. Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97».
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию
Дорогие друзья! Обращаемся к вам с просьбой: научите своих пожилых родственников и знакомых обходить блокировку сайта Charter97.org.