Ты с нами? 19 27.01.2018, 8:08

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Белорусское общество пришло в движение.

Читатель сайта Charter97.org прислал в редакцию следующий видеоролик.

Кстати, в ролике звучит музыка известного белорусского музыканта, вокалиста легендарной рок-группы «Сузорье» Павла Харевича.

В Беларуси заблокировали сайт Charter97.org. Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97».

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

Дорогие друзья! Обращаемся к вам с просьбой: научите своих пожилых родственников и знакомых обходить блокировку сайта Charter97.org.