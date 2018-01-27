Что будет с российским рублем после оглашения «кремлевского списка» США 2 27.01.2018, 8:20

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Фото: reuters

Аналитики предсказывают ослабление рубля в начале следующей недели.

Российский рубль за несколько дней до ожидаемой публикации "кремлевского доклада" США слабеет, в том время как валюты других развивающихся стран растут.

В среду, 24 января, глава казначейства США Стивен Мнучин на экономическом форуме в Давосе заявил, что слабый доллар благоприятно скажется на американской экономике, так как улучшит условия внешней торговли. Его заявление привело к ослаблению доллара к большинству валют, в том числе и к рублю, пишет BBC.

Помимо заявлений Мнучина российскую валюту поддержали и внутренние факторы. В докладе Sberbank CIB говорится о периоде налоговых выплат. В четверг рубли скупали экспортеры нефти для выплаты НДПИ.

Но рубль все равно отстает от других валют развивающихся стран. За последние полгода курс рубля к доллару, по подсчетам Би-би-си, поднялся чуть меньше чем на 1%. А китайский юань, к примеру, вырос к доллару почти на 8%, южноафриканский ранд - почти на 9%.

С начала года рубль укрепился на 2,5%. Но он отстал от ранда, юаня и бразильского реала, зато опередил индийскую рупию.

В чем причины того, что рубль слабее других валют развивающихся стран?

Ожидается, что администрация США обнародует "кремлевский доклад" - список бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину, и членов их семей - уже в следующий понедельник, 29 января. Тогда же США могут принять решение о запрете на вложения в российский госдолг.

Аналитики Sberbank CIB предупреждают, что информация о "кремлевском докладе" может появиться уже в выходные.

По мнению банка, на фоне этих ожиданий иностранные участники российского валютного рынка будут вести себя осторожно. До публикации доклада доллар будет торговаться в районе 55,8 рублей.

В банке Nordea полагают, что рубль с высокой вероятностью упадет после публикации в понедельник санкционных документов. В банке считают, что курс будет двигаться к отметке в 57 рублей за доллар.

В пятницу, 26 января, к концу дня рубль уже начал слабеть к доллару, хотя на рынках валют других развивающихся стран продолжился рост.

На торгах на Московской бирже в эту пятницу доллар торговался на уровне 55,8 рубля, а к вечеру доллар вырос в цене еще - до 56,13 рублей.

Долгосрочные прогнозы большинства банков предполагают ослабление рубля в этом году. Так, по мнению Bank of America, доллар в первом квартале будет стоить в среднем 56,26 рубля, а концу году подорожает до 57,63 рубля. В "ВТБ Капитале" ждут, что в среднем в этом году доллар будет 58,26 рубля.

"Гигантский" спрос на ОФЗ

В Райффайзенбанке обращают внимание на "гигантский спрос" на облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционе в среду: минфин России предложил ОФЗ на 40 млрд рублей, а спрос на них составил 136 млрд рублей.

"Такого высокого спроса [по объему] на ОФЗ не было даже в период активных покупок нерезидентами в начале прошлого года", - пишут экономисты банка.

Основные покупатели сейчас - это локальные инвесторы, которые таким образом пытаются защитить себя на случай введения персональных санкций. В "Уралсибе" отмечают, что на этой неделе в принципе российские облигации пользовались повышенным спросом.