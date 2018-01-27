Составлен рейтинг самых продаваемых в Беларуси автомобилей 1 27.01.2018, 8:37

1,008

Самой продаваемой маркой в Беларуси в 2017 году стала Renaullt.

Белорусская автомобильная ассоциации (БАА) подвела итоги продаж автомобилей в 2017 году. Оказалось, что авторынок новых авто в Беларуси вырос почти на треть - на 29,2% до 34 255 машин, пишет thinktanks.by.

Источник: thinktanks.by

Безусловным лидером белорусского авторынка стал Renaullt, продав в 2017 году в Беларуси 10451 автомобиль. На втором месте оказался Volkswagen, реализовав почти на половину меньше авто - 5591. На третье месте попала российская Lada с 3509 проданной машиной. Четвертое и пятое места заняли Nissan и Škoda, продавшие 1971 и 1952 машины соответственно. Аутсайдером, занявшим 32 место, оказался Genesis. Такая машина в Беларуси была реализована лишь одна.

Самым популярным классом в Беларуси по-прежнему является остается В-класс. В прошлом году был продан 11 441 такой автомобиль, или на 15% больше, чем в 2016-м году. Далее следуют внедорожники класса С. Их было реализовано 8092 машины или на 33% больше, чем годом ранее. На третьем месте – внедорожники класса В, и вовсе прибавившие 55%, достигнув объема продаж в 4395 машин.

Первое место по продажам среди легковых автомобилей занял Volkswagen Polo (3 926 машин). А вот далее последовала череда Renault. На второй позиции Renault Sandero Stepway (2 940 машин), на третьей Renault Logan (2298 машин), на четвертой Renault Duster (2253 машин), а на пятой – Renault Kaptur (1821 машин).

Среди коммерческих авто лидерами по продажам являются GAZ Next (689 машин), GAZ Gazel (648 магины), Lada Largus (595 машины), Renault Master (378 машин) и Volkswagen Т5 (221 машина).

В сегменте легких коммерческих автомобилей лидируют Gaz Next и Gazel, Lada Largus и Renault Master.