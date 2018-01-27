Политзаключенный Михаил Жемчужный борется с произволом 27.01.2018, 8:49

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Информация о положении политзаключенного направлена спецдокладчику ООН.

23 января Горецкий районный суд рассмотрел жалобу Михаила Жемчужного сразу на три наказания карцером, которые были наложены на него в августе 2017 года. Тогда заключенный колонии в Горках Михаил Жемчужный, отбыв 7 дней в карцере, получил вдогонку еще 10 и снова 7 суток.

«Естественно, что снова отказали в удовлетворении жалобы. Сделано быстро, с формулировкой, что якобы наказания были законны, хотя по закону заключенный не должен отбывать сразу более 10 дней в карцере», - говорит о деле Михаила Жемчужного правозащитник Андрей Бондаренко.

По сведениям, которые получил Андрей Бондаренко, отказ не остановил Михаила Жемчужного в его попытках обжаловать все наказания, которые он получил в колонии в Горках.

«Будет подавать новые жалобы, сначала в Департамент исполнения наказаний МВД, потом, если не поможет, в суд», - сказал Андрей Бондаренко.

Всего в 2017 году Михаил Жемчужный отбыл в карцерах около 100 суток, при этом за год он сменил три колонии.

Если в колониях в Новосадах и Волковыске заключенного наказывали за пыль на тумбочке, за вынесенный из столовой кусок хлеба или другие «бытовые» нарушения, то в Горецкой колонии наказывают за отказ находиться в одном отряде с заключенными с «низким статусом». В этой колонии в отношении Михаила Жемчужного была распространена ложная информация о его якобы причастности к заключенным «с низким статусом», что он считает провокацией и отказывается подчиняться приказу администрации разместиться в соответствующем отряде.

С августа 2017 года Михаила Жемчужного наказывали уже 14 раз, все наказания он пытается обжаловать.

«Начало января Михаил Жемчужный снова встретил в карцере, теперь к 8 февраля будет в ПКТ - это помещение камерного типа, где он также в изоляции, но там немного режим слабее. Не исключено, что после ПКТ его снова отправят в карцер, так как он не сдается. На заявления Жемчужного о том, чтобы ему гарантировали безопасность, пока администрация реагирует только изоляцией в разных вариантах», - говорит Андрей Бондаренко.

15 января правозащитные организации и инициативы направили письмо в поддержку Михаила Жемчужного спецдокладчику ООН по правам человека в Беларуси Миклошу Харашти, а также в представительства Евросоюза в Беларуси и ряд посольств стран Евросоюза в Минске.

«На все наши обращения в Департамент исполнения наказаний МВД, прокуратуру и другие надзорные органы мы получаем формальные ответы, что не имеем право защищать Михаила Жемчужного. Мы призываем вас обратить особое внимание на ситуацию с Михаилом Жемчужным и обратиться к официальным властям Беларуси с требованием прекратить в отношении него пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее для человеческого чести обращение», - призывают правозащитники в своем обращении.

Бывший преподаватель, основатель правозащитного учреждения «Платформа иновейшн» Михаил Жемчужный осужден на 6,5 года лишения свободы по обвинению в попытке получить сведения, которые признаны служебной тайной, и попытку дать взятку сотруднику милиции. Михаил Жемчужный своей вины не признал и продолжает обжаловать приговор. Белорусские правозащитники признали Михаила Жемчужного политзаключенным и требуют пересмотра дела на открытом процессе.