Алина Талай начала зимний сезон с победы на турнире в Берлине 27.01.2018, 9:03

Алина Талай

Белоруска Алина Талай выиграла финальный забег на 60 м с барьерами на турнире VI Indoor INSTAF.

Турнио прошел на Mercedes-Benz Arena в Берлине, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Алина Талай в финале показала время 7,89 секунды — это ее лучший результат сезона на дистанции 60 м с барьерами в помещениях.

Второе место в финальном забеге заняла немецкая бегунья Памела Дуткевич (7,93), бронзовым призером стала еще одна представительница Германии Синди Роледер (7,93).

Еще одна белорусская бегунья Эльвира Герман в финал не квалифицировалась, показав в своем предварительном забеге 8,11 секунды — это 8-е итоговое место.

— Это мой первый международный старт в сезоне. Очень рада пробежать практически по личному результату — 7.89. Я так еще никогда не бегала на своем первом старте. Особенно приятно, что удалось выиграть в такой компании. Когда я приехала сюда, увидела, что здесь находятся чемпионы и призеры мира — все мои соперницы, с которыми мы обычно бегаем последние 5 лет. Поэтому, повторюсь, было приятно стать первой. Я с нетерпением жду следующего старта, чтобы исправить все ошибки, которые были, и постараться пробежать еще быстрее. Надеюсь, у меня это получится. Во всяком случае, мой тренер тоже очень рад и с оптимизмом смотрит на мое следующее выступление, — цитирует Алину Талай пресс-служба БФЛА.