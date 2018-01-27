Поляк перешел границу ради селфи с белорусским пограничным столбом 27.01.2018, 9:17

Мужчина из Августовского повета Польши на несколько минут зашел в Гродненский район Беларуси.

Поляк сознательно нарушил границу с Беларусью, чтобы сделать фото на память с белорусским пограничным столбом. Происшествие случилось в Августовском повете, где 49-летний мужчина находился с туристическими целями. Мужчину задержали накануне в сельской гмине Пласка (Августовский повет), пишет Блог Гродно.

Пресс-служба Пограничной службы Польши отмечает, что по дороге на белорусскую сторону нарушитель видел таблички с предупреждением, но проигнорировал их и на несколько минут зашел в Гродненский район Беларуси, где сфотографировался с белорусским пограничным столбом.

Мужчину наказали штрафом в размере 500 злотых (около 150 долларов) — это максимальный штраф по данному обвинению. В суде он признал свою вину.