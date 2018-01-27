Сирийская оппозиция решила бойкотировать конгресс в Сочи 27.01.2018, 9:39

Оппозиция считает, что РФ хочет помешать женевским переговорам по Сирии.

Сирийская оппозиция не будет участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи на следующей неделе.

Как сообщает агентство Reuters, представители оппозиции посчитали, что данное мероприятие является попыткой России, как главного союзника президента Сирии Башара Асада, сбить с курса процесс урегулирования кризиса, запущенный ООН.

"Весьма очевидно, что кто-то пытается помешать урегулированию конфликта, хочет помешать женевским переговорам и политическому процессу в целом", - цитирует Reuters заявление официального представителя оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

Информацию о бойкоте оппозицией переговоров в Сочи подтвердил в беседе с ТАСС другой представитель СПК Фирас аль-Калди. Отвечая на вопрос агентства, соответствует ли действительности соответствующая запись в Twitter комитета, он сказал: "Да, это так".

СКП провел голосование по участию в конгрессе в Сочи поздно вечером в пятницу. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что против участия проголосовали 26 человек из 36, что составляет необходимое большинство для принятия соответствующего решения.

Официально о бойкоте будет объявлено днем 27 января. Это сделает глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири на пресс-конференции, назначенной на 10:00 по местному времени (12:00 по московскому).

О том, что в конце января в Сочи состоится конгресс национального диалога Сирии, сообщил 22 декабря в кулуарах восьмого раунда переговоров в Астане по деэскалации ситуации в Сирии директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов. Ожидается, что в конгрессе примут участие около 1,5 тысячи делегатов.