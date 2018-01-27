Бой слона со львом попал на видео 4 27.01.2018, 9:43

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Семнадцатилетняя слониха Наблус спасла слоненка из лап охотящегося льва.

Инцидент снят в кенийском заповеднике Самбуру.

Спасение слоненка его матерью из лап охотящегося льва попало на видео. Ролик в пятницу, 26 января, опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент снял в кенийском заповеднике Самбуру британец Мэтт Брирли, специализирующийся на съемках дикой природы. Оператор запечатлел, как на маленького слоненка, идущего за матерью, неожиданно прыгнул лев. Однако слониха мгновенно издала рев, бросилась на хищника и прогнала его.

По словам Брирли, смелую слониху зовут Наблус, ей 17 лет, и это ее первый слоненок.

Оператор утверждает, что заснял уникальный случай охоты львов на слона на территории Самбуру.