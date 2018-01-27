Волонтер, попавшая в список Forbes: Мечтаю стать профессиональной правозащитницей 27.01.2018, 9:50

Анисия Козлюк

Фото: ПЦ «Весна»

Волонтер правозащитного центра «Весна» Анисия Козлюк попала в список «30 до 30» журнала Forbes.

Девушка рассказала сайту ПЦ «Вясна» о том, почему она занимается волонтерской деятельностью, а также о своих дальнейших планах в правозащитной сфере.

В октябре Анисии написала журналистка Forbes. Она сообщила, что на сайте телеканала «Белсат» нашла статью о девушке, в котором рассказывалось, как волонтерка была задержана на границе, когда возвращалась с Правозащитного форума. Журналистка прислала Анисии анкету со стандартными для всех участниках вопросами, девушка заполнила ее и стала ждать результатов.

"Хотя я и знала еще с октября, что на меня обратили внимание составители этого списка, но все равно то, что я попала в 30 лучших, для меня было неожиданным. Ведь я думала, что дальше 50 кандидатов я не пройду. Я полагаю, что так произошло, потому что наша деятельность довольно важная и одновременно заметная, а также потому, что, к сожалению, правозащитники в Беларуси подвергаются репрессиям. И об этом стоило рассказать на международном уровне", - рассказывает Анисия.

Анисия Козлюк отмечает, что занимается волонтерской деятельностью, так как таким образом может реализовать свою внутреннюю потребность быть полезной обществу.

"Мне всегда нравилась юриспруденция, тем более я получала юридическое образование, и теперь я могу помогать не только технической работой, но и юридической - написанием обращений и жалоб по поводу нарушения прав".

Девушка говорит, что в дальнейшем ей бы хотелось заниматься правозащитной деятельностью более профессионально. По словам волонтерки, это ее мечта еще с 14 лет - с того времени, когда она только начала углубляться в правозащитную сферу.

А пока что Анисия планирует и дальше активно участвовать в деятельности волонтерской службы. В планах у инициативы на следующие три года - расширение волонтерской правозащитной сети, причем не только в Минске, но и в других городам Беларуси. Волонтеры готовят много образовательно-просветительских мероприятий по всей стране. Анисия напоминает, что к деятельности Волонтерская службы "Весны" могут присоединиться все желающие, заполнив анкету на сайте организации.