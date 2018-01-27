Легендарный Михаил Барышников отмечает юбилей 27.01.2018, 10:08

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Михаил Барышников

Всемирно известному артисту сегодня исполнилось 70 лет.

27 января 70-летний юбилей отмечает выдающийся танцовщик, советский и американский артист балета и хореограф, заслуженный артист РСФСР Михаил Николаевич Барышников.

Знаменитый юбиляр родился в Риге в семье офицера Советской армии, отправленного в Латвию по долгу службы. В 12 лет поступил в Рижское хореографическое училище. Во время гастролей в составе Латвийской национальной оперы в Ленинграде получил предложение продолжить обучение в Ленинградском хореографическом училище, после окончания которого был приглашён в труппу Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр), причём сразу на должность солиста, пишет babr24.com.

В 1974 году, во время гастролей в составе труппы Большого театра в Канаде, Барышников принимает решение не возвращаться в СССР. После последнего гастрольного спектакля в Торонто он буквально сбежал на машине своего знакомого по Кировскому театру Александра Минца, эмигрировавшего в США двумя годами ранее, получать политическое убежище. Менее чем за год до этого ему было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».

Михаил Барышников

То, что он сбежал за сладкой жизнью, никогда даже не обсуждалось – в Советском Союзе у ведущего танцовщика страны было всё: немыслимая зарплата, прекрасная квартира, машина, звание, успех. Он сбежал за свободой и, наверное, за чистой совестью.

Михаил Барышников и Гелси Киркланд в спектакле «Щелкунчик» Американского театра балета

«Я понял, что не хочу жить в России, не хочу танцевать в Кировском. Мне не нравилось всё время изображать то, чем на самом деле я не был», – делился в своих воспоминаниях танцовщик.

Через месяц после побега из СССР, 27 июля 1974 года, Барышников дебютировал на сцене «Метрополитен опера» в спектакле «Жизель» Американского театра балета. Его партнёршей была «невозвращенка» 1970 года Наталья Макарова. После окончания спектакля под скандирование публики «Misha! Misha!» занавес поднимался 24 раза.

Спустя шесть лет Барышников стал художественным руководителем American Ballet Theatre, а спустя ещё шесть лет получил гражданство США. Сейчас в Америке он считается единственным выходцем из России со стопроцентной узнаваемостью.

Барышников в роли Николая Платоныча в спектакле Дмитрия Крымова по рассказу И. Бунина «В Париже», 2012 год

После ухода из Театра балета и завершения карьеры классического танцовщика, Барышников неожиданно для многих стал исполнителем танца-модерн. Кроме этого, он успешно выступает как актёр в драматическом театре и в кино. К слову, ещё в 1978 году он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Поворотный пункт», в котором сыграл звезду балета Юрия Копейкина. А в 2003 году Барышников был замечен в сериале «Секс в большом городе» в роли художника Александра Петровского.

В 2005 году на 37 улице Нью-Йорка был открыт Центр искусств Барышникова, в котором юные артисты, танцовщики и художники могут представить свои работы, посетить мастер-классы и получить консультации специалистов.

Михаил Барышников

Кроме руководства Центром и участия в спектаклях, Барышников коллекционирует картины и профессионально занимается фотографией. Выставки его фоторабот проходят по всему миру, в том числе и в Москве. Однако сам он в России после 1974 года не был ни разу.