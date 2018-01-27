Гродненцу в Киеве вручили премию «Воин Света» 27.01.2018, 10:22

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Валентин Дубатовка

Премия «Воин Света» была основана в 2015 году

В пятницу, 26 января, в Киеве, возле памятника герою Небесной Сотни, белорусу Михаилу Жизневскому, вручили литературную премию «Воин Света» белорусскому писателю из Гродно, председателю Гродненского отделения Союза белорусских писателей Валентину Дубатовке, сообщает «Радыё Рацыя».

Премия «Воин Света» была основана в 2015 году совместно Национальным союзом писателей Украины и ОО «Союз белорусских писателей». По мнению жюри, в этом году такую премию заслужил Валентин Дубатовка за книгу прозы «Чужой» (Минск, «Библиотека», 2017).

В позапрошлом году и в прошлом году премию «Воин Света» получили гомельский писатель Анатолий Боровский - за роман «Волей выбран», а также Михаил Скобла за книгу «Саркофаги страха».