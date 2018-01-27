Трамп планирует увеличить оборонный бюджет США на 13% 4 27.01.2018, 10:25

Увеличение американского оборонного бюджета эксперты назвали знаковым.

В проекте бюджета США на 2019 год расходы на оборону будут на 13% выше уровня 2017 года и более чем на 7% превышать бюджет Пентагона на 2018 год, который еще не утвержден Конгрессом. Об этом сообщает The Washingtom Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует в феврале подать в Конгресс проект оборонного бюджета на сумму $716 млрд.

Как отмечает газета, решение президента принято с учетом позиции министра обороны Джеймса Мэттиса, который обнародовал стратегию, предусматривающую переориентацию вооруженных сил на сдерживание и, при необходимости, борьбу с "такими крупными державами, как Китай и Россия".

По словам собеседников издания, $716 млрд пойдут на операции Пентагона в других странах и поддержание ядерного арсенала США.

Оборонный аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан назвал вероятное увеличение оборонного бюджета знаковым. Он подчеркнул, что это станет "большим скачком" для оборонной сферы США, который означает, что администрация Трампа планирует использовать "чрезвычайно агрессивную стратегию обороны".

В Пентагоне и Белом доме отказались комментировать информацию о возможном предложении Трампа.

В декабре 2017 года Трамп утвердил оборонный бюджет на 2018 год в сумме $692 млрд. Документ предусматривает, в частности, средства на борьбу с террористической организацией ИГИЛ и повышение на 2,4% зарплат американским военнослужащим. Подписанный американским президентом документ также предусматривает выделение Украине $350 млн для ее безопасности.