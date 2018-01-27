О блокировке Charter97.org пишет вся мировая пресса 8 27.01.2018, 10:39

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О блокировке в Беларуси старейшего независимого сайта Сharter97.org рассказала, без преувеличения, вся пресса мира.

Не только крупнейшие мировые СМИ такие, как Washington Post, New York Times, Associated Press, CNN, ABC, Fox News, BBC, "Немецкая волна", "Дождь", RTVI, Libération, France Press дали эту информацию, но и издания таких стран, как Нигерия, Малайзия, Албания, в которых информация о Беларуси появляется крайне редко.

Примечательно, что, кроме российских пропагандистских СМИ, никто не верит в абсурдную версию Министерства информации Беларуси. Называются истинные причины блокировки сайта, как посещаемого миллионами читателей оппозиционного ресурса, противостоящего диктатуре Лукашенко.

Мировые СМИ вспоминают события 2010 года, жестокое подавление мирной акции протеста, разгром офиса Хартии, после которого редакция вынуждена была переехать за границу, в Польшу, в том числе и главный редактор сайта Наталья Радина, которая назвала происходящее «еще одним ударом по свободе слова в Беларуси».