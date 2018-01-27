Российским спортсменам разрешили вывешивать свой флаг на Олимпиаде при условии, что его никто не увидит 7 27.01.2018, 10:43

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Стали известны правила поведения для представителей делегации России в Пхенчхане.

Олимпийские атлеты могут носить только ту форму, которая соответствует требованиям МОК.

Россиянам запрещено принимать национальные флаги и другую государственную символику от кого бы то ни было на олимпийских объектах. Спортсмены также не могут публиковать их или ставить "лайки" сообщениям в соцсетях, если в них содержится изображение флага, отмечает "Спорт-Экспресс".

Единственным исключением стали спальни и другие объекты Олимпийской деревни, где спортсменам разрешили вывешивать флаг строго при условии, что его никто не увидит.

Спортсмены подпишут специальную декларацию, в которой значится, что за нарушение правил МОК они могут быть лишены аккредитации и отлучены от ОИ-2018. На данный момент в российскую делегацию входят 340 человек, из них 169 – спортсмены.