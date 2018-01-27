Предприятия уволили в прошлом году 694 тысячи человек 5 27.01.2018, 10:51

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В Беларуси организации продолжают активнее увольнять работников, чем принимать новых сотрудников.

Так, в прошлом году предприятия уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили — на 41,1 тысячи меньше.

При этом прошлогодняя разбежка между принятыми и уволенными меньше, чем годом ранее. Напомним, в 2016 году предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше, пишет finance.tut.by.

В декабре прошлого года, по данным Белстата, организации трудоустроили 43,5 тысячи человек, а уволили — 47,6 тысячи. К примеру, в образовании число уволенных превысило на 22,2%, в профессиональной, научной и технической деятельности — на 36,7%, в финансовой и страховой деятельности — на 31,3%, в промышленности — на 15,3%.

В плюсе в прошлом месяце оказались по соотношению принятых к уволенным оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (+14,3%), информация и связь (+22,8%), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (+8,1%).