Сегодня — Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2018, 11:28

Каждая восьмая жертва Холокоста во всей Европе - это житель Беларуси.

27 январь отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - массового уничтожения евреев во время Второй Мировой Войны.

Всего нацистами были целенаправленно убиты до шести миллионов этнических евреев, а также два миллиона ромов и 250 тысяч людей с инвалидностью.

На территории Беларуси были убиты до 800 тысяч этнических евреев, сообщает сайт Рады БНР. Каждая восьмая жертва Холокоста во всей Европе - это житель Беларуси. Жертвы Холокоста составляют треть общих потерь Беларуси во Второй Мировой войне.

В результате Второй Мировой войны и последующей эмиграции практически исчезло белорусское еврейство, которое в течение многих веков было неотъемлемой составляющей культурного и этнического ландшафта Беларуси.

На оккупированных нацистами территориях действовали Нюрнбергские расовые законы, которые предусматривали изоляцию еврейского населения в гетто и перевод его в концентрационные лагеря для дальнейшего уничтожения.

Массовые убийства начались практически одновременно с приходом немецких войск и длились почти до самого конца немецкой оккупации. Еврейские гетто были организованы во всех крупных белорусских городах.

По большинству научных источников, во время оккупации погибли от 600 до 800 тысяч белорусских евреев, что составляло 74-82% еврейского населения Беларуси. В массовом уничтожении евреев также участвовали местные и иностранные коллаборационисты. Случаи преследования и убийств евреев зафиксированы также со стороны советских партизан.

В послевоенные времена события Холокоста в Беларуси и СССР замалчивались по идеологическим причинам. Систематическая работа по увековечению памяти жертв Холокоста началась только в 1991 году после окончания советской оккупации Беларуси.