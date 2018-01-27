В Полоцке на 4 месяца перенесли празднование Дня города 1 27.01.2018, 11:50

Полоцк перенес празднование Дня города — с мая на сентябрь, сообщили в местном райисполкоме.

Полочане традиционно отмечали День города в мае. Но в этом году райсовет депутатов перенес событие на первую декаду сентября.

Праздновать будут три дня. Мероприятие пройдет под названием «Полоцк — колыбель белорусской государственности». Город уже готовится к торжествам.

В программе — многочисленные творческие проекты. В частности, это первый в Беларуси фестиваль света, международный литературный форум, фестиваль средневековой культуры «Рубон», фест белорусской кухни, анонсирует газета «Витебские вести».