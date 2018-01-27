Максим Володько: Сейчас 100 долларов можно потратить за вечер, а 10 лет назад умудрялся жить на них месяц 3 27.01.2018, 11:59

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Максим Володько

Защитник БАТЭ Максим Володько вспомнил, когда футбол начал приносить ему доход.

Об этом спортсмен рассказал в интервью tut.by.

- Помните, когда футбол начал приносить доход?

- В классе девятом, с приходом в дубль появилась первая зарплата — 100 долларов в месяц. Моя семья как раз переехала с Менделеева в Брилевичи. Я сменил школу: час дороги в одну сторону — это слишком. Из-за футбола начал много пропускать. За весь 11-й класс провел в школе только месяц. Аттестат на выходе получился соответствующим — 5,5. Никогда не было плана "Б" и мыслей о другой профессии.

- Одним из стимулов стать футболистом были высокие заработки?

- Это был немаловажный аспект. Я рос в самой обыкновенной семье. Не могу сказать, что у нас совсем не было денег, но лишнего себе точно не позволял. Главной радостью в детстве были чипсы и кока-кола в баночках. Когда покупали, наступал праздник: пил колу по глоточку, даже рот ей мог прополоскать, чтобы вкус подольше сохранялся. Таскал чипсы по одной штучке — растягивал удовольствие.

Я хотел зарабатывать столько, чтобы помогать родным и ни в чем себе не отказывать. Теперь помогаю племяннице платить за универ, а она по-доброму приезжает периодически навести порядок в моей квартире. Такие у нас торгово-рыночные отношения.

- На что хватало первой стодолларовой зарплаты?

- По тем временам это были неплохие деньги. Сейчас сто долларов можно потратить за вечер, а 10 лет назад умудрялся жить на них месяц и еще отдавать часть родителям. Лет с 18 бессмысленно тратил деньги на гулянки. В первый раз пошел в клуб с другими футболистами в совершеннолетнем возрасте.

Помню, это был WestWorld Club, который уже закрылся. Встретили там нашего тренера по физподготовке — испанца Пепе. К нему как раз друзья приехали и тоже решили отдохнуть. Мы сказали: "Пепе, тссс!" К счастью, это было не перед тренировкой, так что смогли договориться.

- Сейчас по-другому смотрите на те тусовки?

- Понимаю, что толку в них не было, только себе хуже делал. Иногда отдыхали до закрытия клуба — часов до пяти утра. Потом с трудом приходил в себя и ехал на тренировку. По внешнему виду без медосмотра можно было понять, что со мной все не очень хорошо. Даже если ложусь спать во вменяемое время, с утра выгляжу помятым — я далеко не жаворонок. А если накануне "отдохнул", то все легко читалось по лицу. Слава богу, тренеры прощали. В БАТЭ никогда не было проверок, облав со стороны руководства. Все на доверии. К сожалению, пару раз я это доверие подрывал.