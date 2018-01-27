Как «Кремлевский доклад» уже действует на российскую элиту 3 27.01.2018, 12:07

1,823

Чем ближе в США публикация «Кремлевского доклада», тем заметнее нервничает российская элита.

Оправданы ли опасения? Все, что нужно знать, - пишет DW.

Отвечая на вопрос, связан ли момент публикации "Кремлевского доклада" в США с президентской кампанией в России, как считают в Кремле, Дэниел Фрид тщательно подбирает слова. "Это, определенно, сигнал России, - говорит бывший "главный по санкциям" в Госдепе с выражением лица человека, знающего больше, чем может сказать. - Думаю, Конгресс нашел способ привлечь ее внимание. Важно, чтобы Россия поняла: за агрессивное поведение будут последствия".

Фрид отвечал за координацию санкций в администрации Барака Обамы, но за нынешними действиями Вашингтона наблюдает как эксперт аналитического центра The Atlantic Council. Отставной дипломат заверяет, что удивлен ажиотажем в РФ вокруг доклада, который, как ожидается, правительство США передаст Конгрессу в понедельник, 29 января. По словам Фрида, доклад сам по себе не имеет прямых последствий.

"Кремлевский доклад" - "бомба замедленного действия"

Вашингтону удалось заранее привлечь повышенное внимание в России к резонансному документу. Начиная с осени 2017 года "Кремлевский доклад" и его последствия в российских СМИ обсуждают по нарастающей.

Накануне дня "X" на эту тему высказались тяжеловесы: от пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, заявившего, что Кремль давно принял меры предосторожности, до министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сказал, что давление на элиты не изменит внешнюю политику России. Глава банка ВТБ Андрей Костин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, с плохо скрываемым раздражением заявил об "экономической войне" Запада против России с целью смены власти.

О чем речь? Летом 2017 года Конгресс США принял закон о санкциях против стран, названных противниками, - России, Ирана и Северной Кореи. В раздел о России была заложена "бомба замедленного действия" в виде параграфа 241. Не позднее 180 дней после вступления закона в силу министр финансов должен передать комитетам Конгресса подробный доклад о российских "олигархах и полугосударственных структурах".

Этот срок истекает - намеренно или нет - в разгар президентской кампании в России, по итогам которой в середине марта, как уверены обозреватели, в четвертый раз на выборах победит нынешний хозяин Кремля Владимир Путин. Доклад, как представляется, нацелен на лояльные к нему до сих пор российские элиты.

Имена, состояние, родственники

Закон о санкциях - часть ответа Вашингтона на действия России в Украине и в еще большей степени - на попытку имевшего место, как считают в Вашингтоне и что категорически отрицают в Москве, вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. "Кремлевский доклад" может превзойти предыдущие витки санкций с момента аннексии Крыма.

Вся верхушка российской элиты будет задокументирована - в зависимости от близости к Кремлю и состояния. Критерии сформулированы очень широко и расплывчато - под них подпадают олигархи, высшие руководители всех ветвей власти, а также госпредприятий, их состояние, деловая активность и близкие родственники.

Теоретически доклад должен коснуться не только нынешних, но и бывших представителей околокремлевской элиты. Он также должен описать связи этих россиян с американской экономикой и оценить эффект возможных санкций. Доклад будет открытым, но может иметь и секретную часть.

По следам "панамских досье"

Больше всего в России, похоже, гадают о том, чьи имена попадут в доклад. Некоторые СМИ предполагают, что это будут около 50 олигархов, но с учетом родственников цифра может вырасти до 300. Другие источники не исключают, что это могут быть десятки тысяч.

Дэниел Фрид полагает, что в списке не должны быть сотни имен. "Речь не идет просто о богатых россиянах, а о тех, кто связан с Путиным, - говорит бывший координатор санкций в Госдепе. - Теперь близкое окружение Путина и его связи с деловым миром станут достоянием гласности, и он не может это остановить".

Коллега Фрида по The Atlantic Council, эксперт по экономике Восточной Европы Андерс Аслунд ожидает, что в докладе будут упомянуты не только уже находящиеся под санкциями олигархи, но и новые лица. Он выделяет две возможные такие группы.

По словам Аслунда, это будут люди, "которые хранят для Путина деньги", например, виолончелист Сергей Ролдугин, до недавнего времени малоизвестный друг президента из Санкт-Петербурга, о чьих миллиардных активах стало известно в 2016 году после обнародования "панамских досье". Кроме того, в докладе могут оказаться дети влиятельных людей из окружения президента, получившие важные должности, прогнозирует Аслунд. По его словам, цель "Кремлевского доклада" - расколоть российские элиты.

Конец эпохи для российской элиты?

Доклад приведет к росту недовольства и сомнений среди элит, считает российский эксперт-международник Лилия Шевцова, но восстания олигархов не будет. Эта публикация "фактически закрывает целую эпоху не просто в отношениях между Америкой и Россией, но в геополитических отношениях последних 20 лет", - заявила Шевцова в интервью DW.

По ее словам, заканчивается период, когда российские элиты могли "одновременно быть внутри Запада, вместе с Западом и против Запада". На практике это означало зарабатывание денег в России и их трата на Западе. Теперь, полагает Шевцова, с этим будет сложнее, а "Кремлевский доклад" станет основой новой политики США по сдерживанию России.

Хотя сам доклад не имеет последствий в виде санкций, он способен создать проблемы для тех, кто будет в нем упомянут, указывает Дэниел Фрид. "Я думаю, что упоминание увеличит вероятность попадания под санкции в будущем. У них также возникнет проблема с репутацией, если западные фирмы и банки продолжат с ними работать", - поясняет экс-дипломат.

Дилемма российских элит

То, насколько серьезно Москва воспринимает "Кремлевский доклад", Андерс Аслунд среди прочего заметил на примере встреч Путина с представителями российского бизнеса. Таких встреч в 2017 году было две - в сентябре и декабре, вместо одной традиционной в конце года. Кроме того, Аслунд обратил внимание на то, что на первой встрече было больше участников, чем обычно. Еще одним показателем нервозности российских элит эксперт называет взрывное увеличение прошений от зажиточных россиян о получении гражданства Мальты.

Часть российских элит, похоже, стоит перед дилеммой - вернуть деньги с Запада в Россию и защитить себя от новых санкций или же, наоборот, уйти на Запад. По данным источников в деловых кругах, российские капиталы в последние месяцы движутся в обоих направлениях. Есть информация об активизации западных лоббистских структур, которые помогают скрыть реальных владельцев счетов. Кроме того, российские предприятия готовят запасные варианты на случай попадания под санкции их руководства или фирм-партнеров.

"Практически во всех крупных компаниях, где у меня есть знакомые, все к этому готовятся, - рассказал в беседе с Андреем Костиным из ВТБ главный редактор московского радио Бизнес-ФМ Илья Копелевич. - Даже те, кто вроде бы в этот список точно не попадет, но зато, возможно, попадет кто-то из бизнес-партнеров. Люди пересматривают свои контракты, ищут других поставщиков".

От возможных новых санкций могут пострадать не только представители элиты, но и российские предприятия, в частности, ВПК. На фоне этого "Альфа-Банк" недавно отказался от работы с оборонным сектором промышленности, а правительство занялось созданием для этого нового госбанка. По сути, "Кремлевский доклад" начал действовать еще до публикации.