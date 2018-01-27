Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются в Беларуси с 1 февраля 27.01.2018, 12:57

В предыдущий раз ставки повышались с 1 января.

Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 68.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 111,4 долларов до 120,1 долларов за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 61,2 доллара до 66,0 долларов за 1 т, на товарные бензины — с 33,4 долларов до $36,0 долларов за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 36,0 долларов за 1 т (была 33,4 доллара). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел, пишет belrynok.by.

Напомним, в предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они также были повышены.