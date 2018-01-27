Спасибо Василию Уткину за пропаганду белорусского футбола! Сергей Южик, «Прессбол»

27.01.2018, 13:03

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Василий Уткин

Кроме шуток.

Воспылав однажды по причине легкого шафэ неудержимой "любовью" к Виктору Гончаренко и БАТЭ, некогда популярный российский комментатор не смог остановиться и дал поглотить себя пламени страсти не только к отдельному клубу, но и ко всему белорусскому футболу.

С тех пор Василий неустанно за ним следит и значительно повысил собственный уровень знаний в этом вопросе: выучил фамилию наставника сборной Беларуси, как и фамилии других известных белорусских тренеров, обнаружил в местном чемпионате, помимо БАТЭ и "Картофелечистки", другие клубы, регулярно обводит красным карандашом место Беларуси в очередном рейтинге ФИФА...

А главное, кто лучше Уткина денно и нощно рекламирует белорусский футбол на просторах экс-СССР? Пусть это черный пиар, но по эффективности он не уступает белому. Кого бы вообще интересовала страна, которая вот-вот вывалится из сотни рейтинга ФИФА? К тому же, все посты Василия — чистой воды стеб. Воспринимать их серьезно — значит, поддаться на провокацию. Чего он каждый раз от нас с удовольствием ждет, а мы с удовольствием поддаемся, ругаемся, кричим, рвем на себе рубаху.

Зачем? Лучший способ доказать, что сборная Беларуси не "дно", — это сборной Беларуси выйти и доказать, что она не "дно". Для начала хотя бы занять первое место в своей группе в Лиге наций. И тогда Василий оставит в покое национальную команду, как оставил в покое в свое время Виктора Гончаренко, доказавшего свою состоятельность. Теперь он даже по-своему влюблен в наставника ЦСКА. Что не удивляет — от ненависти до любви всего один шаг.

Но, честно говоря, белорусам будет скучно без ершистого Василия Уткина, как Косому было скучно без водки. Оставайся, Вася, с нами — будешь нашим королем. Троллинга.

Сергей Южик, «Прессбол»