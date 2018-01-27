Лукашенко, Путин и «Хартия» 9 Виталий Портников

27.01.2018, 13:29

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Виталий Портников

И это также важный урок для Украины.

Через 20 лет после того, как сторонники белорусской демократии подписали документ «Хартия-97», в Минске решили заблокировать одноименный сайт, который является самым популярным оппозиционным ресурсом Беларуси.

Это решение продемонстрировало, где границы компромиссов Александра Лукашенко с цивилизованным миром. Белорусский правитель может делать реверансы перед Западом, чтобы облегчить для себя и для своего окружения санкционный режим, но все равно остается маленьким Путиным. И более того - это Путин большой Лукашенко. Ведь Лукашенко стал строить свой авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за мэром Петербурга Анатолием Собчаком.

«Хартия 97» - не просто ресурс, который последовательно рассказывает белорусам правду об их стране. Это еще и ресурс, который рассказывает правду об Украине - и Украине времен Майдана, и Украине времен войны с Россией. Именно поэтому враги у ресурса могли быть и в Минске, и в Москве. Ведь «Хартия» для белорусов, находящихся в плену российской и своей «родной», лукашенковской пропаганды - одно из немногих окон в мир реальной жизни и истинных ценностей. И почему надо удивляться, что Александр Лукашенко закрыл это окно?

Для Украины это также важный урок. Мы долгие годы пытаемся построить отношения с Минском, пытаясь как бы не замечать зависимости Лукашенко от Кремля. Но это не только денежная зависимость. Это и зависимость ценностного уровня. Лукашенко и Путин разговаривают друг с другом на одном языке - языке авторитаризма и уважают силу и ложь. Именно поэтому Лукашенко может приезжать в Киев и говорить об уважении к украинскому суверенитету, а затем на территории его страны россияне похитят украинского парня. Ничего личного - просто зависимость от Москвы.

А блокировка «Хартии» - это уже зависимость от лжи. Белорусскому правителю очень важно держать свое общество в постсоветском анабиозе, так как только такой анабиоз - гарантия продолжения его власти. Однако тот факт, что с оппозиционерами расправились именно сейчас, говорит об озабоченности белорусского руководства настроениями своих сограждан. Интересно, что «Хартию» запретили как раз в годовщину подписания Лукашенко знаменитого «закона о тунеядцах», который привел к наиболее массовым протестам в стране за последнее время.

Виталий Портников, Украинская служба радио «Свобода»