ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие 1 27.01.2018, 13:40

Эта традиция появилась в Древней Греции в 8 веке до нашей эры.

Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане.

Об этом сообщает центр новостей ООН.

Традиционное временное перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия. Традиция появилась в Греции в VIII веке до н.э.

Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем.

Председатель Генассамблеи напомнил, что спорт играет важную роль в "построении мирного будущего для всего человечества".

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.