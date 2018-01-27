ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие

ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие1
- 27.01.2018, 13:40
Эта традиция появилась в Древней Греции в 8 веке до нашей эры.
Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане.
Об этом сообщает центр новостей ООН.
Традиционное временное перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия. Традиция появилась в Греции в VIII веке до н.э.
Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем.
Председатель Генассамблеи напомнил, что спорт играет важную роль в "построении мирного будущего для всего человечества".
Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.