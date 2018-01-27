«Дождь» показал москвичам кадры из фильма Михалкова под видом «Смерти Сталина» 4 27.01.2018, 13:49

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Москвичи пришли в негодование.

Корреспондент российского телеканала «Дождь» Илья Шепелин разыграл прохожих в Москве, выдав им нарезку из фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» за трейлер комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Москвичи посчитали ролик обидным, сообщает «Медуза».

Особенно прохожих задела сцена с маканием Сталина лицом в торт.

Два молодых человека, которым журналист показал ролик, предположили, что сценой с тортом режиссер хотел унизить и опозорить Сталина. Еще одна женщина призналась, что ей смотреть на эту сцену было неприятно.

Тем временем, в одном из московских кинотеатров запрещенный фильм все же успели показать. По сообщениям российской прессы, среди зрителей были в том числе и те, кто пережил события 1953-го. Отзывы посмотревших фильм были положительны. Но вскоре в дело вмешались власти и показы были отменены. Заголовки «Кинотеатр «Пионер» отменил показ фильма «Смерть Сталина»» грозят стать новым мемом.