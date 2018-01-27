В 2018 году белорусы живут хуже, чем в 1993-м 1 27.01.2018, 14:14

Реальная цена 1 доллара — 200 миллионов белорусских рублей.

Номинальный курс доллара в Беларуси любит попрыгать: то с Br 7 тыс. до 320, то с 1 тыс. до 20 тыс. Если бы не деноминации и другие уловки, то сейчас за доллар платили бы Br 200 млн.

Но это больше свидетельствует не об уровне жизни, а о доверии людей к государству, которое эти рубли выпускает. Уровень жизни – это то, что и как человек потребляет. Изменения хорошо видны по пищевым продуктам. Стали есть больше мяса и меньше хлеба. Стали потреблять меньше молока и изделий из него.

«Но ведь статистика следы путает, как заяц. В 1993 году считали на человека в год, а сейчас подают в расчете на одного человека в семье за месяц без учета того, что он съел не дома. Чтобы шпионы правды не узнали!», – добавляет эксперт «Асабістага капітала» на «Белсате» Михаил Залесский.