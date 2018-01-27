Татьяна Мокриди: В Беларуси День сурка 27.01.2018, 14:27

Татьяна Мокриди

Супруга экс-посла Украины в Беларуси Татьяна Мокриди пишет о блокировке Charter97.org.

«Я навсегда запомню знакомство с Натальей Радиной, главным редактором «Хартии-97». Наша квартира-резиденция посла Украины в РБ находилась в одном помещении с посольством. Однажды я возилась на кухне и тут телефонный звонок Романа Бессмертного (посла Украины в Беларуси — прим. Charter97.org): «Зайди ко мне, хочу тебя с кем-то познакомить». Зашла...

На меня смотрела молодая женщина... Эти карие глаза с синяками с эффектом очков я не забуду никогда. Ее избили в подъезде... Потом после выборов Лукашенко-2010 Наташу посадили, они сидели в одной камере с Ирой Халип, женой кандитата в президенты Андрея Санникова. Роман не пошел на инаугурацию диктатора Лукашенко, дал немало разгромных интервью, друзьями нашими были и есть послы стран ЕС. После того как Роман отказался присутствовать на «коронации» Лукашенко, мы сидели на чемоданах и ждали освобождения от должности.

Прошло 8 (!) лет, «Хартию» заблокировали... Страшный День Сурка!»