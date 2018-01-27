Минфин США объяснил расширение санкций против российских компаний 27.01.2018, 14:36

Черный список был дополнен новыми названиями российских компаний в связи с конфликтом в Украине и оккупацией Крыма.

Минфин США объяснил введение санкций в отношении каждого физического лица, а также каждой российской компании. Согласно опубликованному на сайте министерства заявлению, ограничения принимались «в связи с конфликтом в Украине, а также оккупацией Россией Крыма», пишет РБК.

В список, как напомнили представители ведомства, в частности попали три человека и две организации, связанные с поставками в Крым четырех турбин Siemens (это замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, гендиректор ООО «ВО «Технопромэкспорт» (строит электростанции в Крыму и постав ила турбины) Сергей Топор-Гилка, а также ООО «ВО «Технопромэкспорт» и компания «Силовые машины», которая является миноритарным акционером завода «Сименс технологии газовых турбин» — поставщика четырех газотурбинных установок, которые попали в Крым).

Введение ограничений в отношении этих людей и компаний, как заметили в американском министерстве, «является частью кампании Минфина США по поддержке давления на Россию посредством санкций». Эти ограничения, как подчеркнули в ведомстве, будут действовать до тех пор, пока Москва «не выполнит своих обязательств в рамках минских соглашений». «Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины», — объяснил принятие соответствующего решения американский министр финансов Стивен Мнучин. «Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку для деятельности в Украине физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями Соединенных Штатов, также могут быть подвергнуты ограничениям», — добавил он.

Так, санкции в отношении Черезова и Грабчака, по данным министерства, были приняты в связи с тем, что они курировали поставку турбин в Крым в качестве «должностных лиц правительства Российской Федерации». ООО «ВО «Технопромэкспорт» в американском ведомстве назвали «одним из субъектов, ответственных за передачу турбин в Крым». Ограничения против гендиректора этого предприятия Вашингтон ввел из-за того, что Топор-Гилка «действовал или выступал (прямо или косвенно) от имени ООО «ВО «Технопромэкспорт», говорится в заявлении. Санкции на «Силовые машины», как пояснили в министерстве, в свою очередь были наложены из-за того, что это предприятие «оказывало материальную, финансовую, техническую или иную поддержку ООО «Технопромэкспорт».

Также ограничения, как отмечается в сообщении на сайте Минфина, были введены в отношении трех человек и четырех организаций, которые «поддержали незаконную торговлю углем из так называемых Донецкой и Луганской народных республик». Эксплуатировать находящиеся на их территориях «украинские предприятия, в том числе угольные шахты, находящиеся под контролем компании ЗАО «Внешторгсервис», которая сотрудничает с ООО «Газ-Альянс» (ею управляет украинский олигарх Сергей Курченко)», в «ДНР» и «ЛНР», по данным Минфина США, начали весной 2017 года. Впоследствии добытый там уголь, как отметили в министерстве, экспортировался через эти предприятия в Европу.

«Кроме того, братья Александр и Сергей Мельничуки (первый — замминистра топлива и энергетики ЛНР. — РБК) использовали несколько компаний, в том числе Doncoaltrade Sp. Z O O и [зарегистрированную в Ростове-на-Дону] компанию «Угольные технологии», чтобы экспортировать уголь из «ДНР» и «ЛНР» в Россию и другие страны», — отмечается в сообщении Минфина.

Так, ограничения в отношении ЗАО «Внешторгсервис» и ее генерального директора Владимира Пашкова, по данным министерства, были введены в связи с тем, что это предприятие «действовало от имени, либо же по поручению (прямо или косвенно) властей «ДНР» и «ЛНР»» (а директор предприятия эти действия «публично поддержал»). ООО «Газ-Альянс» и ООО «Угольные Технологии» в черном списке, как пояснили в ведомстве, в свою очередь оказались из-за того, что «оказывали материальную помощь или же финансовую поддержку» ЗАО «Внешторгсервис», а также «ДНР» и «ЛНР».

Помимо этого в черный список попали министр государственной безопасности «ДНР» Владимир Павленко, а также министр информации «ДНР» Игорь Антипов. Оба они, как заметили в Минфине США, «действовали или имели намерения действовать прямо или косвенно в поддержку или от имени народной республики». «Губернатор» Севастополя Дмитрий Овсянников был внесен Вашингтоном в черный список в связи с тем, что «несет ответственность или же участвует (прямо или косвенно) в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности и стабильности, суверенитета Украины», добавили в министерстве.

Список физических лиц и компаний, в отношении которых были введены ограничения был опубликован на сайте Минфина 26 января. В МИД России в ответ на это заявили, что причину, по которой были приняты эти санкции, в Москве считают надуманной. «В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене», — добавили также в российском внешнеполитическом ведомстве.