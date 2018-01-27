К Виктории Азаренко вернется ее бывший тренер 3 27.01.2018, 14:42

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Виктория Азаренко

Появилась информация, что в качестве нового личного тренера экс-первая ракетка мира наняла Вячеслава Коникова.

Об этом сообщает фан-сообощество теннисистки Вконтакте, пишет Прессбол.

"Давний тренер мужской теннисной команды Университета штата Калифорния в Сакраменто Вячеслав Конников объявил о своей отставке. Он станет личным тренером профессиональной теннисистки Виктории Азаренко.

Более 12 лет Коников проработал главным тренером мужской теннисной команды Университета Калифорния в Сакраменто, а теперь будет тренировать бывшую первую ракетку, обладательницу двух мейджоров Викторию Азаренко, с которой он работал с 1998 по 2002 годы", — информирует hornetsports.com.

Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало.