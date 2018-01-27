Создатель Талера рассказал, сколько заработал на нем 5 27.01.2018, 14:54

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В чем разнице между белорусским талером и биткоином?

По словам Дениса Лавникевича, одного из создателей талера, криптовалюты – это следующий этап эволюции денег после банковских карт, веб-мани и др.

Эксперт считает, что полностью избавиться от бумажных денег не получится – «место в мире найдется всем».

«Нет сомнений, что роль банков снизится, – говорит эксперт в интервью «Белсату». – Следует помнить, что биткоин был ответом на банковский кризис 2009 года, чтобы уменьшить зависимость людей от банковской системы, которая себя скомпромитировала».

«Биткоин не уничтожит ни наличные деньги, ни банки: кто-то подвинется, кто-то найдет новое место», – добавляет собеседник.

Первых поездов люди тоже боялись

«Беларусь – первая страна в мире, которая ввела в правовое пространство технологии блокчейна. Это и странно, и хорошо. Теперь стоит посмотреть, как это будет реализовываться в нормативно-правовых актах. Теперь нам нужно переделать все хозяйственное законодательство – что мы увидим через несколько месяцев, мы, к сожалению, не знаем. Будем надеяться, что все будет хорошо», – надеется Лавникевич.

«Первых поездов люди тоже боялись, как и автомобилей. Новых технологий люди всегда боятся – мы знаем из истории. Благодаря созданию талера мы остались в тренде – и идем тем же путем, что и весь мир», – заявляет Лавникевич.

По словам специалиста, технологически талер ничем не отличается от биткоина.

«Отличие в том, что это белорусская криптовалюта. Когда создателям биткоина или других криптовалют дела до Беларуси особого нет. А мы, создатели талера, находимся здесь, с нами легко выйти на контакт. Мы делаем так, чтобы он был востребован в Беларуси, был приспособлен к нашим условиям, отечественному бизнесу», – говорит гость программы.

«Главное преимущество талера – мы интегрируем его в белорусскую экономику», – добавляет эксперт.

«Заинтересованность талером – очень большое, особенно со стороны среднего и малого бизнеса, желающего ввести его в свои бизнес-процессы», – признается наш собеседник.

По мнению Лавникевича, проект талера – с самого начала некоммерческий и открыт для всех белорусов.

«Мы хотели не только создать что-то полезное для Беларуси, но и подтвердить собственные компетенции», – добавляет Денис Лавникевич.