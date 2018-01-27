В Могилеве автомобиль въехал в магазин «Евроопт» 5 27.01.2018, 16:06

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Фото: vk.com/ilovemogilev

В аварии никто не пострадал.

В Могилеве в ночь на 27 января авто въехало в магазин «Евроопт», пишет tut.by. Как сообщил журналистам начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский, ДТП произошло около полуночи.

Фото: vk.com/ilovemogilev

— Девушка 1990 года рождения не справилась с управлением. Автомобиль наскочил на полусферический ограничитель парковки, снес знак пешеходного перехода и въехал в двери гипермаркета. Никто не пострадал, — рассказал представитель областной ГАИ.

Фото: vk.com/ilovemogilev

По его словам, водитель согласилась с тем, что нарушила правила дорожного движения, и оплатила штраф на месте.