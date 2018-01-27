Из-за аномально теплой зимы в минском зоопарке проснулся медведь 1 27.01.2018, 15:07

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Фото с сайта fishki.net

Теплая погода вносит свои коррективы в жизнь и привычки обитателей минского зоопарка.

Как сообщает газета «Рэспубліка», «вышел» из спячки бурый медведь Тристан.

Почти весь день косолапый в полудреме. Метаболизм в его организме замедленный — мало ест и почти не выходит из берлоги, только сверкают глаза из глубины жилища.

Не по сезону теплые дни отметил жарким брачным танцем страус. По-весеннему активно ведут себя и таджикские винторогие козлы.

Как сообщил Белгидромет, теплый воздух в Беларусь принес атлантический циклон. Плюсовая температура сохранится и в начале следующей недели.