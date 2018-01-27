Порошенко призвал Европу создать коалицию против России 27.01.2018, 15:09

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Петр Порошенко

Россия развернула непровозглашенную войну против всех.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к европейским коллегам с предложением создать коалицию против российской «агрессии». Об этом он написал в своем «Фейсбуке».

По его словам, он побывал на сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» и поделился своими идеями и видением ситуации.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула непровозглашенную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новой коалиции, новой программе или новом подходе. И мое предложение просто и понятно: у нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии», — написал Порошенко.

Ранее Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России.

«Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность», — написал в своем Twitter Порошенко.

Он также приветствовал решение Министерства финансов США о «дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины».

Министерство финансов США 26 января расширило санкционный список против России.

В ведомстве отметили, что введенные ограничения «являются частью кампании Минфина США по поддержке давления на Россию посредством санкций». Они будут действовать до тех пор, пока Москва "не выполнит своих обязательств в рамках Минских соглашений". В Минфине подчеркнули, что «правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины».