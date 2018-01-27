Город, которого не существует: как Руденск примеряет статус спутника 3 27.01.2018, 15:32

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ФОто: tut.by

Похоже, что в Руденске все сплошная иллюзия.

Первая мысль, которая посещает гостя Руденска, — а это в самом деле тот самый город, которому сулят большое будущее спутника столицы? Это здесь ожидается наплыв тысяч минчан, которые приедут жить и работать? Tut.by отправился в этот городской поселок в поисках современных кварталов с инфраструктурой и новых промышленных центров. Вот наш репортаж из города будущего.

Руденск сегодня

Руденск — поселок городского типа в 40 километрах от Минска. Почему основным городом-спутником Минска стал называться Руденск, а не Смолевичи? Градостроители говорят, что здесь лучше подготовлена площадка, есть инфраструктура и земли, которые не попадают под запрет на застройку. Но они явно погорячились, говоря что их планы исполнимы к 2020 году — представить, что население увеличится на 9 тысяч за два года, сложно. По крайней мере местные жители по поводу получения статуса города-спутника и грядущих изменений сильно удивились.

ФОто: tut.by

Точка, от которой начал развиваться спутник, — старый железнодорожный вокзал. После реконструкции он выглядит вполне презентабельно. Здесь же находится и одно из достижений последних лет — современного вида подземный переход под путями. При взгляде на него появляется ощущение, что там, под землей, есть вход в метро. Но мы нашли лишь выход к рынку. Здесь можно купить продукты и одежду. Выбор, правда, невелик, но цены показались немного ниже минских.

ФОто: tut.by

Заметно, что центр всей жизни Руденска — железнодорожный вокзал и рынок, продавцы приветливые, с готовностью вступают в диалог. Со стороны заметно, что местные знают друг друга — могут остановиться и поговорить о жизни, обсудить местные новости.

ФОто: tut.by

Рядом есть большой строительный магазин, о котором знают практически все минчане, у которых в Руденске есть дача. Очень удобно — вышел из электрички и купил все, что надо для ремонта, огорода. Продавцы ждут весны и дачников. В сезон на перрон высаживается целая армия людей с пакетами, рюкзаками и рассадой — в окрестностях Руденска более 40 садовых кооперативов.

Это сейчас у Руденска статус поселка городского типа, а был и расцвет — с 1935-го по 1960-й он числился райцентром. В советские годы поселок обзавелся всеми необходимыми для этого атрибутами: больницей, домом культуры, школой, парком. А вот многоэтажных зданий здесь не строили. Самые высокие — новые трехэтажки в центре. Мы ожидали встретить там «понаехавших» минчан, но, как выяснилось, эти дома заселили местные жители.

Зная о планах наших градостроителей, можно предположить, что где-то рядом возводятся уже новые кварталы для тех 9 тысяч человек, которые приедут из столицы к 2020 году. Но ни одной стройплощадки в самом Руденске мы не обнаружили.

Зато минчанин мы все же встретили. Вячеслав теперь занимается ремонтом своей квартиры, которую он купил за 11,5 тысячи долларов.

— Я рассматривал возможность переезда из Минска в разные города-спутники. В сравнении со всеми Руденск — самый малоразвитый. Так что основная причина, по которой я выбрал именно этот поселок, — дешевое жилье и электричка, на которой я езжу на работу в Минск. Жены и детей у меня нет, значит, и нет проблем с садиками и поликлиникой.

ФОто: tut.by

История моего переселения в Руденск началась с того, что среди объявлений я нашел очень дешевую квартиру — за 11,5 тысячи долларов. Это просто часть одноэтажного дома, построенного лет 100 назад. В нем две комнаты и кухня, удобства во дворе. Все коммуникации были отрезаны, пришлось все восстанавливать. А этот процесс, скажу я вам, совсем не простой. Теперь все подключил, заканчиваю ремонт. Нужно будет сделать еще пристройку, в которой разместятся санузел и ванная. Тут многие так делают.

Самый удобный способ добраться до Минска — городские электрички, «Штадлеры». Они ходят регулярно, примерно раз в час. Раньше ездили без остановок и можно было добраться до Минска всего за 30 минут. Теперь идут почти столько же, сколько и «синие», - путь до Минска занимает 48 минут.

Электрички хороши тем, что ходят регулярно, стабильно в любую погоду. В Минске можно задержаться допоздна — уехать с центрального вокзала в сторону Пуховичей можно и в 00.51.

Маршрутки в нашу сторону ходят практически каждые 15 минут со станции "Автозаводская". Но в Руденск они не заезжают — у них конечная в поселке Дружном. Там стоят 15−20 минут и идут назад, в Минск. А нам еще 3 км надо топать до Руденска. Есть еще местная маршрутка между Руденском и Свислочью, через Дружный. Она приходит обычно ко времени отправления электрички. Плюс маршрутный автобус Правдинск — Минск, но его расписание мне не показалось удобным. Правдинск — это рабочий поселок в 15 км от Руденска, там даже ПТУ строительное есть.

У нас в поселке спокойно, с криминалом не сталкивался. Молодежи много, но чем ей заняться в Руденске вечером? Чаще всего собираются в местном парке. Есть еще местное кафе «Астория» у вокзала. Там можно и выпить, и перекусить, и потанцевать. Но график работы у него нестабилен, часто вижу, что его закрывают на «спецобслуживание».

ФОто: tut.by

За переездом — еще один бар (кажется, «Перекресток» называется). Магазины все — райпо-сельпо. Есть ларьки частников, заезжают курьеры «е-доставки». Местные говорят, что еще недавно в Руденске не было освещения. Теперь фонари горят, по крайней мере на больших улицах.

Чего лично мне остро не хватает, так это бассейна. Хотя бы с дорожками на 25 метров. Ведь горячей воды на ТЭЦ много, в каналы сливают.

ФОто: tut.by

Осенью обратил внимание, что в поселке много детей. Мои соседи по дому говорят, что раньше школа в Руденске была сильной, теперь там не хватает учителей, старшеклассников родители стараются перевести в Дружный.

В поселке есть больница — старая, кирпичная, в двух корпусах. Еще недавно среди местных ходили слухи, что ее закроют. Но они не подтвердились. Более того, ее частично отремонтировали. Но, как говорят местные, «чего-то добиться там очень тяжело, врачи — одни пенсионеры». Не знаю, не проверял.

В поселке есть старый парк с детской площадкой. Рядом с ним недавно построили костел. В метрах 50 от него — баптистская церковь. На большом перекрестке заложили православный храм.

ФОто: tut.by

Руденская школа искусств занимает большое двухэтажное здание еще довоенной постройки. Детей там принимают с распростертыми объятиями. На втором этаже здания работает музыкальная школа.

Молодежи постарше здесь скучно — мои знакомые шутят, что я переехал в город для пенсионеров.

Где жить минчанину?

Чаще всего в объявлениях о продаже жилья встречаются квартиры в блокированных одноэтажных домах. Это самый распространенный тип застройки Руденска. Большинство домов до сих пор с печным отоплением и удобствами во дворе. Многие традиционно отапливаются торфом — зимой город пропитан запахом торфяного дыма. Например, «двушка» в доме 1958 года постройки выставлена на продажу за 23 тысячи долларов.

ФОто: tut.by

Есть и двухэтажные дома на 4 квартиры — внешне они представляют собой печальное зрелище. Зато квартиры в них с центральным отоплением, поэтому стоят дороже. Например, 3-комнатная, плюс гараж и 4 сотки — 30 тысяч долларов.

Старые деревянные хаты без удобств продаются от 8 тысяч долларов. Их покупают ради участка. Те, что пригодны для жилья, с газовым отоплением, стоят уже 25−30 тысяч. Новый коттедж можно найти за 40−45 тысяч. На сайте недвижимости мы натолкнулись на объявление о продаже трехуровневого дома на 100 сотках земли — за него просят чуть больше 100 тысяч долларов. Похоже, что это самое дорогое строение в Руденске.

В районе поселка в советское время размножились дачные кооперативы — дачный участок с домиком можно купить за 6−8 тысяч долларов.

Будет ли развиваться Руденск так, как обещано? Этот вопрос для местных важен, но они не питают иллюзий. Говорят, главное, чтобы хуже не стало.

Из предприятий наиболее известно ОАО «Руденск», которое занимается производством пластмассовых изделий и автотракторных осветительных приборов. Это предприятие — лидер по вакансиям. Здесь требуются грузчики, литейщики пластмасс, сборщики, электрогазосварщики. Зарплата, на которую зовут, — 400−500 рублей. Главному технологу обещают 750 рублей.

Подсобное сельскохозяйственное управление «Руденское» вывесило список из 9 вакансий. Им, например, требуется директор за 900 рублей, зоотехник за 800, ветврач за 400.

Многие жители Руденска работают на ТЭЦ-5, «Август-Бел». Но всем работы не хватает, поэтому каждое утро перрон заполнен, люди едут в Минск.

ФОто: tut.by

Владимир, который привез родителям-пенсионерам лекарства из Минска, говорит, что участок в Руденске с дачным домиком у них с 1965 года, все летние каникулы он здесь проводил. Теперь квартиру в Минске родители оставили ему, домик отремонтировали, провели газ и живут постоянно в поселке.

— У них здесь много друзей-ровесников, любимый огород, теплица, куры. Они мечтали выйти на пенсию и уехать на дачу. Им здесь лучше. Если что-то нужно — позвонили, и я через час уже у них. Вот лекарства привез — в здешней аптеке таких не было.

ФОто: tut.by

О том, что Руденск станет городом-спутником, Владимир слышал.

— Все это на сказку похоже, — говорит он. — Вы посмотрите вокруг — где вы видите здесь строителей, котлованы? Сюда можно переехать редиску выращивать, но жить... Где школы, садики, поликлиники, рабочие места? Тут всего-то пару домов новых построили — так это для местных. Минчан, судя по всему, здесь никто не ждет. Я бы пять раз подумал, перед тем как сюда переезжать.

И в самом деле, сейчас трудно себе представить, как в Руденске вдруг появятся новые кварталы с современными домами, магазинами, школами и детскими садами и бассейнами. Может, местные власти больше знают?

ФОто: tut.by

Мы заглянули в двухэтажное здание поселкового совета. Дождались председателя, Раису Михайловну Гайшун. Но беседы не получилось. Потому что председатель в рабочем кабинете есть, но на работе — отсутствует.

— Не могу вам ничем помочь, потому что меня нет, — строго сказала Раиса Михайловна у себя в кабинете. — Я на больничном.

Похоже, что в Руденске все сплошная иллюзия.

ФОто: tut.by

Дружный град

Если намеков на развитие города-спутника в самом Руденске мы не нашли, то в трех километрах от него обнаружился, возможно, будущий центр нового города.

Путь к нему занял не более 5 минут. Двухполосная дорога со сравнительно новым асфальтом вела нас через торфоразработки. Говорят, что если к реализации планов по строительству города-спутника и приступят, то стройплощадка будет как раз где-то здесь, на территории между Руденском, Дружным и ТЭЦ, и включит в свою территорию прилегающие деревни и садоводческие товарищества. Всего город будущего займет 2,4 тыс. га.

В «спутнике» должны возвести детские сады, школы, спортивные сооружения: бассейны, спортплощадки, стадион с собственным водоемом.

Здесь должны быть размещены жилые кварталы, в основном многоэтажной застройки, городской центр, производственные зоны, ландшафтно-рекреационные зоны. Соответственно, планируется строить магистральные и второстепенные дороги и инженерные коммуникации. Здесь также должны построиться школы, садики, спортивно-оздоровительные комплексы, поликлиники, больницы и т.д.

То, что на бумаге и под снегом выглядит перспективным местом застройки, на самом деле — торфяное болото. Дорога между поселками была насыпана. Впрочем, бороться с трясинами в этих местах умеют. Дружный задумывался как современный город энергетиков, его начали строить в 1983 году именно среди болота. Да что город — здесь целую АЭС собирались построить — торф вывозили, вместо него намывали песок, вбивали сваи. И построили бы, если бы не авария на ЧАЭС. На фундаменте несостоявшейся атомной станции построили ТЭЦ-5. Теперь она является градообразующим ядром поселка.

В Дружном живет около 10 тысяч человек. И как уверяют местные, живут они здесь неплохо.

— Я здесь с 1984 года, — рассказывает продавец первого мини-магазинчика на въезде в Дружный Ольга Сергеевна. — С мужем приехали из Запорожья строить АЭС. Тогда всем обещали квартиры, работу, поэтому ехали сюда со всего Союза.

Первое время поселок представлял собой одну большую стройку — всюду грязь, котлованы, траншеи, строительная техника. Но все это мы пережили, город быстро строился. А в 1986-м все наши планы рухнули. После аварии в Чернобыле нашу АЭС заморозили, строительство в Дружном тоже остановилось.

ФОто: tut.by

Так у нас осталась недостроенной большая поликлиника — работает лишь часть 8-этажного здания. Вторая его половина сейчас в плачевном состоянии — окна выбиты, стены разрушаются.

В магазин зашли еще несколько женщин в рабочей одежде. Как узнали, что поселком интересуется пресса, почти в один голос сказали:

— Напишите, что у нас нет врачей, ездим в поликлинику в Марьину Горку. И там очереди! К невропатологу записываться нужно за месяц! У нас с этим большая проблема, молодые врачи не задерживаются — где им жить?

— Еще одна проблема — плохая вода: она желтая, пить нельзя, стирать белье невозможно. Люди покупают бутилированную воду…

Что хорошего в Дружном

Если жители Руденска в Минск добираются на электричке, то из Дружного люди предпочитают ездить на маршрутках. Стоимость проезда — 2,5 рубля. Многие кооперируются, ездят на машинах. Так получается выгоднее.

ФОто: tut.by

— Раньше была проблема с местами в школе, на параллели было больше пяти классов — моя старшая дочь пошла в первый «Ж», — продолжает Ольга Сергеевна. — Теперь со школой и садиками такой острой проблемы нет. Чего теперь не хватает, так это нового жилья. Мои дочки уже больше 15 лет на очереди стоят, живем все в моей двухкомнатной квартире с тремя внуками. Снять квартиру у нас дорого — 200 долларов. Конечно, было бы хорошо, если бы у нас начали строить новые дома для минчан, может, и нам бы в них квартиры нашлись.

Но в остальном местных жителей все устраивает — есть и магазины, и Дом культуры, и кинотеатр, и ФОЦ. Если чего-то не хватает — ездят в Минск.

Развлечений в Дружном немного. Популярностью пользуется ночной клуб — в «Скорпион» приезжают и из Руденска, и из Свислочи. Кроме этого заведения есть в поселке еще и несколько кафе.

Специалистам с ТЭЦ-5 построили новое большое общежитие с ФОЦ на окраине поселка.

ФОто: tut.by

На противоположной стороне недавно сдали мини-квартал, состоящий из нескольких двухэтажных домов. В каждом из них по четыре трехкомнатные квартиры. Заметно, что не все дома заселены. Несколько квартир выставлено на продажу. Например, в доме, который расположен ближе всего к школе, трехкомнатная квартира под чистовую отделку продается за 58 тысяч долларов. Новому владельцу положено еще и место на парковке, и подвальное помещение.

ФОто: tut.by

Квартиры в панельках стоят дешевле. «Однушки» стартуют от 27 тысяч, 4-комнатные — от 37 тысяч долларов. А вот нового строительства в Дружном не ведется.

Есть в Дружном и усадебная застройка, но она качественно отличается от того, что можно увидеть в других городах — таунхаусы (еще советского образца) — вполне обыденное тут явление. Мест под новое коттеджное строительство уже нет.

ФОто: tut.by

Участок можно поискать рядом, в деревне Анитово. Здесь недострои на газифицированных участках по 15 соток продаются по 25−30 тысяч. Деревенские дома — от 20 тысяч.Цены на кирпичные коттеджи в стиле «мы из 90-х» начинаются с 85 тысяч долларов.

И Свислочь рядом

Еще одно перспективное место для строительства — в Свислочи. Этот поселок также может стать частью города-спутника. Здесь активно развивается индивидуальная застройка. Землю получили многие нуждающихся из местного населения, на новых улицах минчан не так уж и много. Участки здесь довольно дорогие — 10 -15 тысяч долларов. Цены на квартиры такие же, как и в Дружном.

Поселкам Руденску, Дружному и Свислочь суждено стать одним целым, но будет ли это полноценный город-спутник? Реальность такова, что в этом можно усомниться. Пока что здесь ничего нет, кроме планов и проектов.